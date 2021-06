Franger Reynaldo: “En Curazao, queremos foguear a los jóvenes, pero también ganar”

El experimentado estratega Franger Reynaldo, integrante del cuerpo de dirección del equipo Cuba a la III Copa del Caribe de Béisbol, manifestó a la COCO, que uno de los objetivos del equipo es ganar el torneo, que comienza el 26 de junio.



El santiaguero, que celebró recientemente su cumpleaños 70, dialogó con el programa Tribuna Deportiva, momento que aprovechó para comentar como surgió la idea de participar en esta justa, en la que Cuba no estuvo presente en sus dos primeras ediciones.



“Nosotros hicimos la propuesta a la Federación Cubana Béisbol (FCB) de lo ventajoso que podía resultar participar en este evento con un equipo puramente de talentos, con el propósito de que ganen experiencia internacional y además estimularlos”, dijo.



“Así comenzaron a hacerse las gestiones por parte de Rodolfo Puente y los fallecidos Higinio Vélez y Ernesto Reinoso y se consiguió que invitaran a Cuba”, recuerdó Reynaldo.



Como inicialmente la competencia iba a contar con un mayor nivel, estaba previsto que participara República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, entre otros, Cuba convocó una selección, en la que además de figuras noveles, aparecían jugadores más experimentados, pero con rendimiento en la última temporada.



Sin embargo, los constantes cambios de fecha, primero estaba programada para abril, luego mayo y finalmente junio provocaron la ausencia de los países de mayor nivel y la copa se convirtió en una cuadrangular entre Perú, Islas Vírgenes Estadounidenses, Curazao y Cuba.



Llegado este punto, la FCB ratificó su asistencia a una lid, que homenajeará al desaparecido Vélez, víctima de la Covid-19.

Calendario del torneo. Foto: COCABE.

Cuba hará su debut con un equipo de 24 jugadores, dirigidos por el tunero Pablo Civil y con la asesoría de Franger Reynaldo, quien se refirió a los principales propósitos que tiene el plantel.



“Primero cumplir con la competencia que está dedicada a Higinio Vélez, segundo, que los 21 jugadores talentos con menos de 23 años de la nómina puedan tener fogueo internacional, y el tercer objetivo es buscar ganar el torneo por muy débil que este sea”, comentó.



“Esta generación de jugadores tiene que aprender a ganar, tenga o no fuerza la competencia, como ha caracterizado siempre al béisbol cubano”, argumentó.



Por otra parte, el directivo expresó que el nuevo ciclo, que inicia con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2023, debe arrancar con un equipo nacional renovado.



“Espero que la dirección del béisbol tome conciencia de que terminamos un ciclo y hay una serie de jugadores que no deben ser convocados. Debemos iniciar una nueva etapa con atletas con una mentalidad distinta, una mentalidad ganadora”, enfatizó.



“Estoy en contra de los retiros masivos, hay jugadores que pueden continuar jugando la Serie Nacional, e incluso pueden ser contratados en ligas foráneas, pero no necesariamente tienen que integrar la selección nacional”, concluyó.