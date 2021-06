Alvin Kraenzlein, el monarca olímpico que entrenó a atletas universitarios cubanos

Por los años 20 del siglo XX, la Universidad de La Habana contrató a un estadounidense de origen alemán como entrenador de los practicantes de atletismo en los Juegos Caribes.



¿Quién era este hombre? ¿Por qué tanta alegría entre los conocedores del deporte? Se trataba de Alvin Kraenzlein, el rey de los II Juegos Olímpicos de la etapa moderna, efectuados en París, Francia, del 14 de mayo al 28 de octubre de 1900.



¿Quieren verlo competir en aquel certamen? Acompáñenme. En los 60 metros planos, el norteamericano enfrenta a difíciles rivales.



Los más potentes son sus propios coterráneos John Walter Tewksbury y Frank Jarvis, sin descartar al representante de Australia: Stanley Rowley.



¡Arrancan! Van muy pegados. Jarvis se rezaga. Alvin, John, Alvin, John… ¡Alvin vence con siete segundos exactos! Plata para su más enconado oponente, bronce para el del país de los canguros con 7. 1 y 7.2, respectivamente.



Le adelanto que Jarvis se desquitará en los 100 lisos: se impone con 11 segundos, seguido de Tewksbury (11.1) y Rowley (11.2). El ganador de los 60 no contendió en esa distancia. Amo de los 200: John: 22,2 y tercer puesto para Stanley.



Estamos en los 110 con vallas. Alvin tiene en dos de su delegación a sus más duros contrincantes: John McLean y Fred Meloney. Ya corren. Superan las vallas. Al frente, Kraenzlein, seguido por los otros dos. Llega primero por sus 15.4 segundos. Mclean y Fred segundo y tercero con 15.5 y 15.6. El vencedor ha roto el récord mundial.



No se conforma. Compite en los 200 con obstáculos. Arriba primero al recorrerlos en 25.4 segundos y le dice adiós a la plusmarca de la justa. El indio Norman Pritchard (26.6) y Tewksbury, opositores más fuertes. Al de bronce no se le tomó el tiempo.



No se conforma: va a contender en salto largo. Buena carrera, vuela sabroso y a medir. Supera el gran resultado olímpico: al llegar a 7.18 metros. Difícilmente podrán vencerlo. Lo intenta su coterráneo Meyer Prinstein. ¡Cuidado, creo que lo sobrepasa! Vamos a ver. Por poco: se quedó un centímetro por detrás. El irlandés Patrick Leshy asciende en sus aspiraciones al tercer peldaño con 6.95.



Por cierto, en este segundo clásico apareció la primera campeona olímpica,, la tenista inglesa Charlotte Cooper, quien añadió otro cetro: en los dobles mixtos, junto a Reginald Doherty.



La segunda doroda de la historia también fue acogida por la capital francesa en 1900, la golfista estadounidense Margaret Abbot.