Peloteros cubanos le ponen sabor al béisbol mexicano

El jardinero cubano de los Leones de Yucatán, Yadir Drake, produjo de 13-7 con siete remolques en los tres juegos ante Pericos de Puebla, para aumentar a .361 su promedio ofensivo en la Liga Mexicana de Béisbol.



El tercer bate de los “melenudos” produjo de 3-1 el viernes, de 5-2 el sábado, y selló su gran faena de fin de semana al conectar de 5-3 en la jornada dominical, en la cual pegó su séptimo cuadrangular de la temporada y fletó cinco carreras.



Los Leones dominaron la serie particular ante Puebla. Después de perder el primer día 2×0, se impusieron 10×7 y 14×1, respectivamente.



En este último desafío se apuntó la victoria el lanzador cubano Yoanner Negrín, quien se convirtió en el tercer mejor lanzador en la historia de la franquicia con 56 victorias.



El derecho, ídolo de la afición melenuda, y uno de los extranjeros más importantes de la última década en la Liga Mexicana de Béisbol, consiguió otra hazaña en su carrera, al igualar a Salvador Rodríguez (56) en el tercer puesto de los serpentinos más ganadores del club.



“Espero poderle seguir dando más satisfacciones a esta afición. Desde que llegué a Yucatán siempre me he sentido como en casa y amo este equipo. Estoy agradecido con Dios. A los fanáticos les digo que confíen en nosotros”, dijo Negrín.

Yoanner Negrín. Foto: Leones de Yucatan.

Por otra parte, el toletero capitalino Lisbán Correa, bateador designado de los Guerreros de Oaxaca, se fue de 7-2 en el duelo que sostuvo su equipo con los Tigres de Quintana Roo, que ganaron los tres juegos con cerradas pizarras de 5×4, 3×1 y 4×3 .



En el primer choque, Correa alineó como quinto y en dos turnos al bate conectó un hit, remolcó una carrera y recibió par de boletos.



En el segundo juego, como cuarto madero, se fue de 3-1 con un ponche, y el domingo nuevamente como quinto de 2-0, con ponche, boleto y anotada.



Ahora el habanero exhibe un average de .214, con 12 inatrapables en 56 turnos. Por el seleccionado de Quintana Roo, el utility cubano Yormani Guerra actuó en dos de los tres partidos en los que consiguió par de indiscutibles en seis veces al bate para dejar su promedio en .321.



En la tabla de posiciones, Diablos Rojos lidera la Zona Sur con 21-10, escoltados por Pericos de Puebla y Leones de Yucatán. Los Guerreros de Oaxaca marchan en la última posición con saldo negativo de 9-22.



Este martes inician nuevas series particulares y Oaxaca recibirá a los Leones de Yucatán en el estadio Templo Bélico.