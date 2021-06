Desde Palabras a los intelectuales, una política cultural única centrada en el pueblo

“Si a los revolucionarios nos preguntan qué es lo que más nos importa, nosotros diremos: el pueblo. Y siempre diremos: el pueblo”, así expresó Fidel Castro a los intelectuales reunidos en la Biblioteca Nacional de Cuba aquel mes de junio de 1961.

A 30 años de aquel discurso el objetivo de las entidades culturales en Cuba sigue siendo brindar valores artísticos de alto nivel a la población.

“Nuestra preocupación fundamental siempre serán las grandes mayorías del pueblo, es decir, las clases oprimidas y explotadas del pueblo.

El prisma a través del cual nosotros lo miramos todo es ese: para nosotros será bueno lo que sea bueno para ellos; para nosotros será noble, será bello y será útil todo lo que sea noble, sea útil y sea bello para ellos”, afirmó el líder histórico de la Revolución cubana en aquel momento.

Teniendo como punto de partida esos principios, la máxima dirección del Gobierno y el Estado cubano en la actualidad ha prestado una especial atención al sector artístico e intelectual, ampliando los espacios para el debate y el intercambio con los mismos.

Ejemplo de ello fue el intercambio reciente del Jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba, Rogelio Polanco Fuentes con líderes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac). También hace solo algunos días la vice primera ministra Inés María Chapman inte1ractuó con jóvenes creadores a los cuales instó a acercarse a las comunidades y también a las escuelas, en virtud de estrechar esos vínculos.

“Hay muchas comunidades en las que tenemos que trabajar directamente y la cultura puede hacer mucho en ese sentido», afirmó Chapman Waugh.

“La forma de lograr educación en las personas es llevando cultura a ellas, que las personas aprendan a apreciar la belleza y la cultura del detalle”, apuntó.

Un paralelismo inevitable se establece entre lo expresado por la vice primera ministra y el Comandante en Jefe en sus Palabras a los intelectuales.

“Si no se piensa así, si no se piensa por el pueblo y para el pueblo, es decir, si no se piensa y no se actúa para esa gran masa (…), entonces sencillamente no se tiene una actitud revolucionaria. Al menos ese es el cristal a través del cual nosotros analizamos lo bueno y lo útil y lo bello de cada acción”.

En este sentido, el líder revolucionario aclaró: “Les estamos pidiendo que las (iniciativas creativas) las desarrollen en favor de la cultura precisamente y en favor del arte, en función de la Revolución, porque la Revolución significa precisamente más cultura y más arte.

“Les pedimos que pongan su granito de arena en esta obra que, al fin y al cabo, será una obra de esta generación. La generación venidera será mejor que nosotros, pero nosotros seremos los que habremos hecho posible esa generación mejor. Nosotros seremos forjadores de esa generación futura”, concluyó Fidel Castro.

En concordancia con esta línea de pensaamiento también estuvo lo expresado por Chadman Waugh cuando aseguró: “El arma principal de la Revolución para poder fomentar la eduación es la cultura integral, que las personas puedan compartir y dialogar, y la Uneac puede ayudar mucho en ello”.

La política cultural de la Revolución sigue siendo la misma, con los años se ha consolidado y en estos días se actualiza, pero en el centro de atención sigue teniendo al pueblo y lo que éste merece y necesita.

Resta enriquecer y ampliar esa política tomando en cuenta, cada vez más, poniéndola al habla con las necesidades y aspiraciones de esos creadores.