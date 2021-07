Tres mujeres guían exitos del atletismo cubano en Italia y Bélgica

Tres triunfos cubanos firmados por Yaimé Pérez, Leyanis Pérez y Zurian Hechavarría animaron este sábado al atletismo cubano, que sigue activo en mítines europeos como cierre de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Pérez volvió a liderar otra reunión internacional, esta vez en el Trofeo Ottavio Missoni, en Lignano, Italia, después de lanzar su disco hasta los 64.20 metros y establecer un nuevo récord para la competición.



El registro de la campeona mundial llegó en su tercer intento y aunque esta vez el resto de las marcas estuvieron entre 61 y 63 metros, lo más destacable resulta la estabilidad de la secuencia, con apenas un foul.



En su sexta presencia en podios foráneos desde finales de mayo, la caribeña dejó ahora detrás a la brasileña Andressa de Morais (59.16) y a la local Giulia Pezzetta (41.46).



En esa misma cita hubo participación cubana en el triple salto y la mejor de las noticias fue confirmar que la juvenil Leyanis tiene madera de campeona. Dominó con 14.20 metros en la que es solo su segunda asistencia en una competición fuera de casa.



La favorita al oro en el Campeonato Mundial sub.20 de agosto próximo no cometió faltas y tuvo cuatro saltos por sobre los 14 metros, con otros dos que estuvieron muy cerca: 13.90 y 13.96.



El pasado día 29 había finalizado en el tercer puesto del mitin de Castellón con récord nacional juvenil de 14.53 metros y este éxito en Italia ratifica a ella y a su entrenador Ricardo Ponce que es posible el sueño de estar en una final olímpica, y sobre todo conseguir el oro mundial de su categoría.



Como segunda se despidió la también cubana Davisleidy Velazco, dueña de 13.97 metros, y tercera culminó la lituana Diana Zagainova (13.49), según lo publicado en el sitio digital del torneo.



Un segundo puesto deparó el salto de altura para Luis Enrique Zayas, quien hace unos días triunfó en Castellón con 2.27 metros y ahora quedó en 2.25, luego de fallar los tres intentos por sobre los 2.28.



El bielorruso Dzmitry Nabokau se adueñó del triunfo con idéntico registro de 2.25 metros, pero menos faltas en las alturas más bajas, mientras que el alemán Jonas Wagner completó en podio con 2.18.



La prueba de 100 metros entre mujeres fue casi un campeonato nacional de Jamaica, con el mejor resultado para la reina olímpica de Río de Janeiro 2016, Elaine Thompson-Herah, quien impuso nuevo registro para el mitin con 11.03 segundos. Sus compañeras Natasha Morrison (11.33) y Shockoria Wallace (11.48) entraron después a la meta.



Mientras, en la localidad belga de Huesden-Zolder, Hechavarría registró su mejor marca de la temporada en los 400 metros con vallas al ganar con 55.33 segundos, un crono que le llevó al puesto 29 del actual ranking mundial.



Hace apenas tres días compitió en Liege y el tiempo de 56.72 segundos de entonces, aunque válido para dominar el mitin, le dejó insatisfecha.



“Hice un cambio en la pierna de arrancada para dar un paso menos hasta la primera valla y el plan no me salió como quería. Lo principal es que terminé la carrera, incluso sin lograr el ritmo que quería entre valla y valla”, comentó luego de aquel registro.



Ahora volvió a su estrategia acostumbrada y se tuvo recompensa con un crono cercano al de 55.30 que esperaba su entrenador. Detrás de ella quedaron la cuban nacionalizada italiana Yadisleidy Pedroso (56.11) y la local Paulien Couckyt (57.05).



“Quiero una carrera excepcional en los Juegos Olímpicos y continúo limando detalles”, aseguró la velocista, también miembro de la posta 4×400 que a principios de mayo se coronó en el Mundial de Relevos de Silesia y aspira ahora a llegar a la final en Tokio.



Este domingo volverán la acción los atletas cubanos con un plato fuerte en el Diamante de Estocolmo. Juan Miguel Echevarría y Lester Lescay en la longitud, y Rose Mary Almanza en los 800 metros serán los protagonistas.



Tomado de Jit