Copa del Caribe de Béisbol: la derrota que nadie imaginó

La sorpresa llegó en la III Copa del Caribe de Béisbol Higinio Vélez in Memoriam, evento que finalizó este sábado con derrota para el equipo cubano en la final ante el local Curazao.



En el estadio Tio Daou Ball Park, el decisivo partido finalizó 4×3 a favor del local, mismo elenco al que los dirigidos por Pablo Civil vencieron antes con pizarras de 14×7 y 7×0, en la doble vuelta preliminar.



El choque final inició con ventaja para Cuba, que abrió el marcador en el mismo capítulo inicial, pero no pudo evitar el empate de los anfitriones en el segundo acto.



Las tres carreras que definieron el juego llegaron en el octavo inning, cuando Curazao colocó la pizarra 4×1.



En esa propia entrada, los antillanos pisaron el home dos veces, pero no fue suficiente.



El abridor cubano Frank Madan no se mostró dominante y Jonathan Carbó había protagonizado un buen relevo hasta el fatídico octavo capítulo y cargó con el revés.

⚾Curazao derrota a Cuba🇨🇺 4×3 y es 🔥CAMPEÓN en la Copa Caribe 👉🏽🔥No hay nada más que agregar pic.twitter.com/45KnV2BLgB — Carlos Hernández Luján (@cvihdezlujan) July 4, 2021

Los dirigidos por Civil apenas conectaron seis imparables en el choque por el título.



El antesalista cubano Pavel Quesada mereció el premio al Jugador Más Valioso.



En la lid pugnaron, además, los modestos equipos de Perú e Islas Vírgenes Estadounidenses.



En redes sociales, la afición cubana y especialistas mostraron su incredulidad y descontento ante el nuevo fracaso, que se suma a muchos más experimentados en los años más recientes.