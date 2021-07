Selección cubana de fútbol: sueños frustrados por el gobierno estadounidense

La selección cubana de fútbol no pudo hacer rodar el balón en la fase previa de la Copa de Oro, porque el gobierno de los Estados Unidos no les concedió el visado para viajar a la Florida, sede del partido que debían disputar este 3 de julio.



En Nicaragua quedaron varados los antillanos, quienes durante un mes entrenaron en tierras guatemaltecas para llegar en forma a los juegos que podían garantizar el boleto al principal evento de fútbol en la región.



Injusto, cruel, otro capítulo más de la hostilidad de las administraciones estadounidenses contra el deporte y el pueblo cubano.



“Un mes lleno de esfuerzo, de sueños y de ilusión. Muchas veces la vida del deporte no te corresponde con la misma moneda con la que tu afrontas los retos, y hoy ha sido un claro ejemplo”, escribió en su cuenta de Twitter el defensor habanero Carlos Vázquez.



Cavafe, como se le conoce, expresó también su decepción al “ver rostros de incertidumbre, de tristeza, de llanto y de impotencia”.

Horas después de la terrible noticia para nosotros y para los aficionados al fútbol cubano, quiero expresar mi sentir. Se confirmó la peor de las noticias, no participaremos en el torneo más laureado de nuestra confederación, la Gold Cup, torneo que llevamos preparando 1mes. pic.twitter.com/zZe660ubpR — CV4 (@cavafe2599) July 4, 2021

Asimismo, el jugador del club español Navalcarnero agradeció “a todas las personas que han dedicado un segundo de su tiempo” para apoyar a la selección.



A pesar de la injusta situación, Vázquez manifestó: “Tengan fe, confianza e ilusión con nosotros”, respecto con el proyecto de equipo que desde hace unos cuatro meses lidera el profesor Pablo Elier Sánchez.



Por su parte, la estrella del equipo cubano, el mediocampista Onel Hernández, del Norwich City, en la Liga Premier inglesa, preguntó en Twitter: ¿cómo es posible que todos nuestros competidores estén ahí y nosotros no (…)?.



El jugador nacido en Ciego de Ávila interpeló así a la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Foto: Twitter de Onel Hernández.

De igual modo, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, expresó que “el gobierno de Estados Unidos no puede justificar la demora del visado al equipo cubano de fútbol, el cual se disponía a participar en la Copa Oro y tramitó su solicitud con antelación en un tercer país”.



El canciller cubano subrayó que “el bloqueo daña al pueblo cubano, a la Concacaf y frustra los sueños deportivos”.