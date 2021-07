Heptatlonista Adriana Rodríguez avanza en la recuperación de su rodilla

Cuando todo indicaba que la heptatlonista Adriana Rodríguez clasificaría para los Juegos Olímpicos sufrió una lesión en la rodilla izquierda que le impidió a la joven atleta alcanzar la marca mínima exigida para estar en Tokio.



A pesar del dolor que sintió en la prueba de lanzamiento de la jabalina, Rodríguez continuó en competencia y recorrió los 800 metros planos, pero el tiempo registrado no le alcanzó para llegar a los seis mil 420 puntos necesarios.



La deportista, de 21 años, manifestó a la COCO que se recupera de forma favorable de la lesión, gracias al personal médico de la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento (Esfaar) Giraldo Córdova Cardín.



Además, explicó que la resonancia magnética realizada mostró que no es una dolencia grave, solo lastimaduras en los ligamentos cruzados, para lo cual recibe tratamiento con células madres.



La atleta agregó que una vez terminado el tratamiento podrá volver a los entrenamientos, con la particularidad de que deberá ser cuidadosa con la utilización del pie izquierdo hasta tanto no esté completamente recuperada de la lesión.



Como objetivos inmediatos tiene previsto participar en el panamericano juvenil y el mundial de 2022.



Rodríguez es una atleta que brilla desde las categorías escolares y juveniles, y que entre las mayores ya ostenta el título continental en Lima 2019.



Además, en nueve años como heptatlonista, seis de ellos en el equipo nacional, su palmarés incluye la medalla de oro en el Campeonato Panamericno Juvenil de Trujillo Perú, en 2017, y la plata en la cita del orbe juvenil de Polonia, en 2016.