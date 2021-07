Demandan actuación más responsable de los vacunados capitalinos

La efectividad de las vacunas cubanas está probada y los síntomas de quienes se enferman son menos agresivos, así como los contagiados que transitan a un estado grave o crítico; de ahí que hicieron un llamado a la responsabilidad de los inmunizados.

Sin embargo, al menos en La Habana, ha empezado a crecer la cifra de personas que han sido diagnosticadas con la COVID-19, las que incluyen a los inmunizados con la vacuna Abdala, lo cual, al decir de Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Comité Provincial del Partido, denota un comportamiento irresponsable de la población.

Al evaluar el tema, en la sesión correspondiente a este viernes 23 de julio, del Grupo Temporal de Trabajo (GTT) para el enfrentamiento a la COVID-19 en la capital, el también miembro del Comité Central, aseveró que es menester que quienes ya han sido intervenidos no bajar la guardia y mantener una observancia estricta de los protocolos sanitarios de prevención, en primer lugar para no contagiarse, y en consonancia no propiciar la infestación del resto de los convivientes, entre los que pueden contarse niños y embarazadas, todavía por proteger con el fármaco.

La información en torno a la situación epidemiológica del territorio reveló que la víspera se procesaron 11 mil 752 muestras, entre las cuales positivaron mil 367, es decir el 11,5 por ciento. Penosamente, a causa dela enfermedad, fueron reportados cinco fallecidos.

Del total de confirmados, aparecen vacunado 973 (71.7 por ciento), de ellos, 31 con la primera, 397, la segunda, y 545, la última. El resto 384, todavía no ha sido intervenido.

En los últimos 15 días, todos los municipios capitalinos aumentan la tasa de incidencia, que a nivel provincial en el período aumentó a 541,4 por 100 mil habitantes (más de cinco mil 038 casos).

Reinaldo García Zapata explicó que no podíamos mantener el enfrentamiento solo sobre la base de los resultados (sospechosos y positivos), el momento exige –agregó- que los especialistas involucrados investiguen las razones de alza inusitada de los contagios, también la alta velocidad de trasmisión y otros elementos, que permitan trabajar asimismo sobre las causas.

Los doctores Rolando Yero Travieso, Emilio Delgado Iznaga, y Yadira Olivera Nodarse, miembro del Buró del Partido, y directores de Salud y del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en La Habana, respectivamente, coincidieron en que el hecho de que la capital es la más avanzada en la inmunización de su población, por las características propias del territorio y el comportamiento de la pandemia, amerita una investigación que tenga en cuenta todos estos elementos, y sobre la base de los resultados, proponer nuevos manejos que se ajusten más a la realidad local, para sospechosos, contactos y contagiados, estén o no vacunados.

En la reunión fue ratificado que La Habana debe concluir la vacunación, en sentido general, a finales de julio o los primeros días de agosto. La intervención, con la tercera dosis, en los últimos cinco municipios que faltan para completar el esquema, marcha en correspondencia con lo planificado.

Las autoridades sanitarias ratificaron que la vacunación de las embarazadas empieza el 29, pero que ya no será de forma centralizada, como se había previsto. A fin de evitarle grandes caminatas, serán escogidos y habilitados para este fin los vacunatorios con mejores condiciones.

Al respecto, Torres Iríbar explicó que teníamos un compromiso con el pueblo y la máxima dirección del país, que nos obliga a no fallar en el tema de la inmunización, y a trabajar con organización, responsabilidad y profesionalismo.

En otro orden de cosas, se informó que la venta de pan liberado experimentó un incremento de 23 toneladas a 40, las cuales, junto al normado totalizan casi 260. De igual manera se activó la elaboración de galletas, que ahora alcanza las 11 toneladas diarias, de las cuales ocho son dulces.

A partir de mañana, en cuatro municipios (Guanabacoa, Cotorro, Regla y Arroyo Naranjo) comenzará la venta de manera regulada por la libreta de abastecimiento, de cuatro productos de alta demanda (pollo, detergente y aceite) que se ofertan en las tiendas de las cadenas TRD y CIMEX. En los casos que sea posible, se vinculará la venta a las bodegas y otras instalaciones de comercio, que reúnan condiciones.

También adelantaron que el 29 del mes en curso comenzará la venta de las siete libras de arroz, per cápita, de la canasta básica, correspondiente a agosto, y del resto de los mandados, de estar disponibles. Se informó que durante el mes se venderán tres libras de arroz adicional. En sentido general, todos los productos para el mes, están garantizados.

Asimismo está previsto garantizar la venta liberada de ocho mil litros de yogurt y leche, de soja, todos los domingos.

Representantes de Recursos Hidráulicos y Aguas de La Habana informaron que para mañana está prevista una parada del bombeo desde la fuente de abasto Cuenca Sur.

Los directivos de una y otra entidad aseguraron que trabajarán aceleradamente para resolver la situación en el menor tiempo posible.

Por: Elías Argudín/ Tribuna de La Habana