Leyendas olímpicas: Legna Verdecia, grandeza sobre el tatami

Al tatami, decidida. La cubana Legna Verdecia se arregla el kimono antes de comenzar la batalla en Sydney 2000. En la magna cita anterior, realizada en Atlanta 1996, finalizó en el tercer peldaño de los 52 kilogramos, mientras la francesa Marie Claire Restouk y la coreana del sur Hyun Sook Hee disfrutaban del primero y segundo escaño, en ese orden.

En el Mundial de Birmingham 1999, la antillana perdió por el oro frente a la japonesa Noriko Narazaki por una amonestación, cuando faltaban 10 minutos para el final.

En la lid albergada por Australia, la holguinera había ganado en fortaleza y resistencia sin perder reflejos, velocidad, en comparación con la justa anterior. Y mantenía bien en alto el coraje y los anhelos de victoria.

Verdecia enfrentó inicialmente a la española León, fiera que domó a los dos minutos y 25 segundos del combate. Contra la argentina Mariani salió y la derrota por decisión.

La próxima contraria fue la coreana del norte Kye Son Hui, titular mundial en París 1997, y as olímpica de los 48 kilos en Atlanta, con victoria sobre la nipona Ryoko Tamura en el combate decisivo. La Tamura (Tani de casada) empezaba su extraordinario camino que la conduciría a ser la mejor judoka del orbe en todos los tiempos.

Son Hui no solo había crecido en potencia y peso, sino también en. Pero el muro Verdecia la lanzó al bronce. Semejante resultado obtuvo Noriko sobre la china Liu Yusiang. Las dos mejores de la división, a la final.

Tensa batalla. ¡Legna, te van…! Bien, así. El ataque de la nipona cristalizó ¡Mi madre, no puede ser ippón! Y no lo fue. Verdecia no se atormentó a pesar de estar debajo por un wazari.

De pronto, la cubana, en una contraofensiva consiguió ippon sobre la Narazaki a los dos minutos y 19 segundos de la pelea. Verdecia se convirtió en la campeona de los 52 kilos en el judo de los XXVII Juegos Olímpicos y una de las grandes de ese peso en la historia del certamen rescatado por Pierre de Coubertin y el arte marcial creado por Jigoro Kano.

Todo esto lo sintetizó muy bien un aficionado maravillado ante el batallar de Legna en los diversos torneos: “¡Qué grande es esta chiquitica!” Y eso que ignoraba la lesión sufrida por la joven durante su labor en Sydney.

Del percance se supo en la conferencia de prensa realizada después de aquel combate: era un esguince en el hombro. Agravado en el momento de la verdad, debió poner esa parte del cuerpo en acción para derribar a la japonesa. Más le dolió a Noriko.