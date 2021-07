El Teatro, más allá de las tablas (+Fotos)

En el afán de no dejar morir el teatro en tiempos de pandemia inspira a los defensores de esta expresión artística, quienes se han válido de más de una herramienta.

Al decir de la teatróloga y profesora del Instituto Superior de Arte (Isa), Isabel Cristina López Hamze, las maneras de usar la tecnología han sido diversas en estos tiempos.

“El teatro ha llegado a WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Zoom, Google Meet, Just y a cuanta plataforma se ha podido acceder, buscando los datos con la misma pasión con la que se busca la tela soñada para la confección de un vestuario”, asegura la especialista.

Por otro lado, cuenta que se ha mantenido cerca de los grupos de actuación del Isa a través de las clases que imparte vía Whattsapp. Asimismo, han mantenido debates entre los profesores del departamento de Teatrología y Dramaturgia que, “intentan cada día acercar más a los estudiantes al teatro, a pesar de las distancias”.

Teatro de las Estaciones ha mantenido sus presentaciones desde la televisión y las redes sociales.

Tampoco se ha detenido la investigación pues López Hanse explica que utilizando el teléfono han participado en eventos internacionales y también han dado conferencias, talleres y cursos.

“Nos hemos puestos, los teatristas cubanos, a la par del resto del mundo. Gestionando, inventándola en el aire, como hacemos con los espectáculos y los eventos presenciales”, puntualizó la teatróloga.

Mención aparte dio López Hanse al gremio de teatro para niños y de títeres, en este caso aludió al ejemplo de Rubén Darío Salazar y Teatro de Las Estaciones, “que no se cansan, no se rinden, no se resignan al silencio y al vacío” .

Teatro La Proa es uno de los referentes nacionales en la técnica de las marionetas.

Aún en las más complejas circunstancias ha estado presente en cada publicación de Facebook la llama de esperanza y amor.

En este punto, me permito agregar la experiencia de los jóvenes creadores de la cátedra de Teatro de la Casa de la Cultura Rita Montaner de Guanabacoa, con la proyección de espacios dinámicos y atractivos desde Facebook para toda la familia.

Imagen de la publicación del segmento de Los Boabats que llevan a las redes sociales profesionales de la cátedra de teatro de la Casa de la Cultura Rita Montaner de Guanabacoa.

Gracias a ese ardor por el teatro hemos disfrutado de muchas experiencias, dígase puestas en escena en diferentes formatos.

Mucho queda aún por hacer por mantener vivo el arte de las tablas en tiempos de aislamiento, pero los amantes y defensores del teatro han demostrado que con amor todo se puede lograr.

Con información de Cubaescena