Pesquisa activa: decisiva en la batalla contra la COVID-19

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, definió este jueves que la pesquisa activa es el elemento clave en la batalla contra la COVID-19.

La afirmación se produjo en la sesión del Grupo Temporal de trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19 en la capital, durante la cual se dio a conocer que el 80 por ciento de los mil 714 pacientes confirmados al cierre del 28 de julio eran sintomáticos, por lo que se podían detectar en el pesquisaje.

Las autoridades capitalinas definieron también que se debe cumplir con el aislamiento riguroso de los ingresos domiciliarios y su supervisión por los grupos básicos de salud.

El doctor Emilio Delgado Iznaga, director provincial de Salud, señaló que la responsabilidad individual y la inmunización serán los que determinen el descenso en la curva de casos positivos al virus.

La capital mantiene activos 55 eventos de transmisión local de la pandemia y tres mil 902 controles de foco.

Sobre ese tema Torres Iríbar recordó que todavía hay muchas personas que no se han vacunado, de ahí que no se puede bajar la guardia por parte de quienes ya han cumplido el esquema completo, porque esas personas pueden transmitir la enfermedad a quienes aún no están inmunizados.

Por otra parte, el Gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, insistió que hay que hacer hincapié en la atención a los menores y a las embarazadas.

Al amanecer de este jueves La Habana acumulaba 55 eventos epidemiológicos activos, distribuidos en 10 municipios; de ellos cinco son institucionales.

Se encuentran abiertos tres mil 902 controles de focos activos, en los 15 municipios. Los de mayor incidencia son La Lisa con 561, Diez de Octubre con 549, Marianao con 436, Habana Vieja con 318, Arroyo Naranjo con 303, Boyeros con 300 y Cerro con 296.

Por último, se informó que este jueves se inició con éxito la vacunación con el inmunógeno Abdala de las 10 mil embarazadas y nueve mil madres lactantes de la capital.