Eusebio Leal entre nosotros (+Tuits)

Para recordar a Eusebio Leal Spengler, eterno historiador de La Habana, no es preciso que el almanaque anuncie fecha alguna. Si bien se cumple hoy un año de su partida, muy cerca ha estado por estos días el intelectual cubano en el alma de la nación.

Cuba entera tuvo la oportunidad de conocerlo, porque Eusebio supo llegar a todos sus coterráneos, lo mismo a los que tuvieron el privilegio de acompañarlo que a aquellos que lo admiraron, sacudidos, desde la distancia.

La conmoción que anidaba en Eusebio al hablar de su Patria, de La Habana o de una causa justa, consiguió atomizarse. El amor por Cuba se le salía en cada discurso, y hasta en conversaciones más personales. Bien lo sabemos los que debido a nuestra profesión lo escuchamos en conferencias de prensa, en recorridos por el Centro Histórico de la ciudad, en presentaciones de libros, o en charlas más informales.

No tuve la suerte de ser su amigo, lo que les envidio sanamente a aquellos que lo consiguieron. Sin embargo, hoy especialmente pienso en él. Leal fue leal a Cuba y los que la amamos no podemos dejar de sentir la cercana presencia de este hombre cuando ella necesita, más que nunca, de la dignidad de sus hijos.

Su ejemplar incondicionalidad y la obra toda de su vida continúan convocándonos a dar de nosotros lo mejor. No importa desde qué sitio lo haga; Eusebio aviva al perezoso o al que por momentos olvida.

Me he preguntado tantas veces: ¿qué nos habría dicho Eusebio de haber estado físicamente entre nosotros el pasado 11 de julio? Si bien no estuvo para presenciar los hechos, basta haberlo conocido y andar muy claros de los verdaderos propósitos imperiales de destruir a la Revolución Cubana, para que la voz exaltada del doctor Leal pusiera los puntos sobre las íes.

Sabiéndolo martiano de la cabeza a los pies, patriota, justo, sincero, revolucionario, estoy seguro de que habría estado entre los primeros en denunciar la vil manipulación hecha por nuestros enemigos sobre la realidad cubana; que habría repudiado con todas las fuerzas de su espíritu la violencia enceguecida de los dominios del mal.

A un año de su definitivo adiós no es definitivo su silencio. Eusebio, desde su palabra eternamente viva, abogaría por la paz, por la unión de todos los cubanos, por el diálogo inteligente. No es difícil imaginarlo por estos días, remitiéndonos a las gloriosas letras de nuestro Himno Nacional, para formar filas y combatir al enemigo del Norte revuelto y brutal, si fuera preciso, con tal de defender una tierra que decidió hace más de 60 años no regresar jamás a la esclavitud.

Estoy seguro de que los que hoy pretenden mancillar la verdad de Cuba, hallarían en Leal a su primer oponente, al soldado que no dudaría en ofrendar su vida por la luz de su Patria.

Al “hombre del traje gris” –como también se le suele llamar– me pareció verlo tras el 11 de julio, entre los revolucionarios que, portando fotos de Fidel y de Raúl, y haciendo ondear la bandera cubana, reafirmaban su apoyo al Gobierno y al Partido.

Lo vi, estoy seguro, condenando los hechos vandálicos pagados desde Estados Unidos para derrocar la firmeza de un pueblo que él conoce bien. De que está en primera fila, batallando por Cuba y defendiendo su belleza, no albergo duda alguna. Quienes lo conocieron saben que no deliro: Eusebio está junto a nosotros.

Hoy hace un año que se nos fue Eusebio. Que el homenaje a su memoria sea sostener, proteger y extender por los barrios de #Cuba, su espíritu transformador, capaz de renovar y embellecer hasta los sitios más oscuros, incluyendo la vida de sus habitantes. pic.twitter.com/wdDi9O0RkL — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 31, 2021

El pueblo de #Cuba recuerda hoy, a un año de su desaparición física, a #EusebioLeal. Leal a la Patria, al trabajo creador y a la virtud. Como expresó nuestro Apóstol #JoséMartí: “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida” pic.twitter.com/ZEOkxu4qq8 — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) July 31, 2021

Por: Ricardo Venereo/ Tomada de Granma