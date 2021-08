Habanero Daniel Gregorich sin medalla en pobre jornada de la lucha

El luchador habanero Daniel Gregorich no pudo acceder a la lucha por el podio en los 87 kilogramos (kg) del estilo grecorromano, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputan hasta el venidero 8 de agosto, en Japón.

En cuartos de final, el bronce continental en Lima 2019 y monarca en el Campeonato Panamericano de 2018 no pudo frente al egipcio Mohammed Metwally, de 25 años, quien tenía como mejores actuaciones un bronce en el Campeonato Africano de 2016 y un quinto escaño en el Campeonato Mundial sub.23 de 2018.

Impetuoso se vio a Gregorich, quien a menos de dos minutos intentó marcar una proyección sorpresiva en la que cayó debajo y que supo aprovechar el africano Metwally para darle la vuelta e inmovilizarlo, para así ganar por pegada, pese a los esfuerzos del capitalino por defenderse.

Así perdió el acceso a semifinales el muchacho de Arroyo Naranjo, quien no pudo llegar al repechaje, pues su victimario no avanzó a la final.

En su debut en citas bajos los cinco aros, Gregorich logró una buena victoria 3×1 sobre el azerí Islam Abbasov, plata en el Campeonato Europeo de 2019 y bronce en ese mismo torneo hace un año.

Tras ese combate, al habanero se le veían posibilidades claras de avanzar más en el certamen, pues mostró buena preparación física y técnica.

Ismael Borrero quedó lejos de revalidar su título olímpico al ceder en el primer combate. Foto: Reuters.

La gran sorpresa negativa, en jornada triste para Cuba, fue la rápida partida en 67 kg del campeón de Río de Janeiro 2016, Ismael Borrero, quién cayó ante el poco conocido georgiano Ramaz Zoidze.

El victimario del santiuaguero logró su clasificación a la magna cita tokiota en el preolímpico europeo de marzo 2021 y no posee más triunfos que los obtenidos en la categoría sub.23, por lo que se vaticinaba como en contendiente asequible, aunque la historia fue otra.

El trepidante combate que finalizó 2×3 ante la desesperación de un campeón que se sabía superior, pero que no pudo descontar la diferencia de puntos a escasos minutos del final y tuvo que ver como se le escapaba la posibilidad de una medalla, pues Zoidze no avanzó a la final y al igual que Gregorich, el indómito no pudo acceder a la disputa del bronce en combates de repesca.

Muchos han sido las pugnas en las que las decisiones arbitrales han pasado factura a gladiadores de nivel en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el combate de Borrero fue un ejemplo de ello.

Urge revisar las nuevas reglas y cuán definitoria es la apreciación de un árbitro en esta disciplina, porque una mala decisión es capaz de aniquilar el sueño de un atleta, incluso de un estelar.