Análisis tras Tokio: Yarisley aún es mi campeona

Yarisley Silva, siempre salto contigo. Sé que no estás en el mejor momento, pero sigo a tu lado. En tus cuartos Juegos Olímpicos lograste llegar por tercera vez a una final, toda una hazaña.

Nuevamente entre las mejores del mundo en Tokio 2020. Primer intento, fallas. Esa marca es poca para la potencia tuya. Debes superar esos 4,50 metros. No te achiques. Otra oportunidad. Vamos a ver. ¡Venciste, Yarisley, venciste…!

Una tras otra las rivales fracasan. Titulares, glorias, aspirantes. Entre las gloriosas, tú… Pero, ¿qué está pasando aquí? Las fallas pululan. No te salvas de esta jornada fatídica nunca vista. Tardaron más de media hora del inicio programado. Tal vez a ustedes se les fue el breve calentamiento. La tardanza se ha juntado al airecito que hace según han dicho.

Los narradores caracterizan este combate. Las varillas están imponiéndose a los saltos y, de contra, este brinco de 20 centímetros. ¿Por qué no se elevó a 4.60? Lo expresan bien los comentaristas: “quien planificó esto parece que tenía ganas de irse temprano”.

Y lo que se programa debe tener en cuenta únicamente a las protagonistas. Las contendientes siempre por encima del espectáculo.

Tu turno. No lo conseguiste. Tres intentos en los que dejaste todo, como siempre campeona.

Debo decirle adiós a mi ensueño de verte llevar tu subtítulo olímpico de Londres 2012 al sitio dorado. O al menos terminar medallista. Se repite la historia y lo actual trae nuevas heridas: no has podido entrenar como debes, te falta fogueo, tiene deudas con el entrenamiento y las competencias hace bastante tiempo.

La pandemia ha sido un obstáculo agregado. Pero me he acostumbrado a verte emerger. Puse mis deseos por encima de lo lógico, aunque continúas siendo mi campeona desde tu octavo puesto compartido.

No solo por la refulgencia en el ámbito del músculo. No olvido que ante un problema familiar, supiste soslayar giras y adiestramiento, hasta regresar de Europa cuando te esperaba un recorrido que te alimentaría la calidad. Más humana que atleta, escogiste el camino correcto, situar el amor a las personas por encima de la lucha atlética.

No eres de las que manchan su virtud con el egoísmo, ni impones ante todo tus intereses personales, tu pasión por la gloria. Desde entonces, te quise más.

Ah, la ciencia golpeada no perdona. No debió sorprenderme el resultado en Río de Janeiro 1986, pese a que la admiración por ti y al conocer de tu combatividad. Entonces me engañé también.

Vuelvo a entristecer cinco años después. He chocado, hemos chocado con la misma piedra. Ansias de ver triunfar a aquella que quiso ser bailarina y, a los ocho años, sintió una bofetada cuando le dijeron que debía despedirse del ballet por la poca estatura. Sin habilidad para el piano fuiste hacia el atletismo.

Preferiste acercarte al cielo a pertigazos. Tampoco complaciste a todos. Muy gorda, demasiado bajita. Te habías encontrado en esa especialidad, ni hablar de desistir.

Con la labor nacional e internacional no convenciste enseguida. Hubo reveses. Cosecha sabrosa para los descreídos. Les hiciste tragar esa falta de fe. Iluminaste el salto con garrocha. Más allá de las medallas: ¡la manera en que las conseguías! Una personalidad corajuda y técnica.

Campeona centroamericana, panamericana varias veces y en otras lides de importancia. Titular mundial, al aire libre y bajo techo, y aquel subtítulo olímpico en Londres 2012.

Hay más: sobrepasas la marca personal en tres ocasiones en el 2013: Copa Cuba en febrero (4.81 metros); abril en Des Moines, Estados Unidos (4.85) y junio, reunión de Hengelo, Holanda con 4.90. El dos de agosto de 2015, en Beckum, Alemania, tu altura mayor llegó con 4.91.

Por todo lo dicho, te darás cuenta que continúas siendo mi campeona, la mía y la de toda Cuba.