Análisis tras Tokio 2020: habanero Lester Ders y su debut olímpico

El habanero Lester Ders del Rosario no tuvo buen resultado en la lid de pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y quedó ubicado en el lugar 36, alejando del pronóstico precompetencia.



José Ignacio Cruz Torres, jefe de entrenadores de ese deporte en Cuba, en declaraciones a la COCO, dio conocer su valoración sobre esta actuación.



El desempeño de Ders no cumplió los pronósticos. En la esgrima, donde alcanzó el escaño 33, habíamos hecho una estrategia de comunicación entrenador atleta para la realización de cada uno de los asaltos, como vía para lograr sumar asaltos a su favor, pero al no poder ir ningún entrenador, falló la comunicación y la táctica prevista. Solo logró ganar 10 combates de 35 posibles, explicó el estratega.



Con relación a la natación, refirió: “la natación él la domina bien y logró alcanzar 2:01.45 minutos, su mejor tiempo personal, con lo cual quedó entre los 10 primeros en ese evento, con una evaluación muy buena en correspondencia con los niveles que se pudieron alcanzar en dos meses de preparación”.



Cruz Torres reconoció fallos del atleta capitalino en la equitación, donde influyó también la falta de entrenador en los momentos fundamentales.



“Había que trabajar ese caballo con un poco más de ritmo, pero ese es un trabajo conjunto en el que resulta determinante la presencia del adiestrador durante el calentamiento y el evento. Solo así el atleta puede recibir las orientaciones técnico-tácticas para cada momento del recorrido y corregir algunos detalles. Además, el caballo no lo puso fácil y eso condujo a la descalificación”, argumentó.



También hizo referencia al resultado del habanero en el evento combinado: “…en esa prueba el no alcanzó los mejores tiempos, pero ahí influyó la desmotivación por los fracasos en los eventos anteriores, lo que impidió lograr el objetivo de ubicarse entre el lugar 20 y el 25”, señaló.



Y agregó Cruz Torres que en general “fue una competencia muy dura, pero hubo errores que con la presencia de un profesional al lado del atleta se podían corregir y dar el ánimo que demanda competencias de este nivel”.