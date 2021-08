Basquetbolistas cubanos regresan a ligas foráneas

Jugadores cubanos de baloncesto, varios de ellos integrantes de la selección nacional, volverán a ligas de España, Argentina, Rumanía y Nicaragua para el comienzo de nuevas temporadas.



Según informó a Jit la comisionada nacional Dalia Henry se han confirmado ya varios contratos, como el del habanero Jasiel Rivero en su traspaso del Hereda San Pablo Burgos al Valencia Básquet en la Liga Endesa de España.



En la nueva franquicia actuará con el dorsal 41, de acuerdo con lo anunciado en el sitio web de los “tarongas”, que comenzarán su accionar el 18 de septiembre ante el Saski Baskonia.



Sobre la situación del pívot santiaguero Javier Justiz, quien estuvo tres temporadas con el Casademont Zaragoza de ese mismo certamen, Henry declaró que todavía se gestiona su incorporación luego de dificultades en su recuperación de una lesión en una rodilla, algo que solo le permitió jugar 14 partidos en la campaña 2020-21 y una media de siete minutos en ellos.



La también presidenta de la Federación Cubana de Baloncesto aseguró que aún no es efectiva, pese a que así se ha divulgado, la cesión de Justiz al Levitec Huesca de la segunda división, LEB Oro.



Sobre otros miembros del equipo nacional anunció que el habanero Karel Guzmán se mantendrá con el equipo campeón rumano, el U-Banca Transilvania Cluj Napoca, en tanto el espirituano Yoanki Mensía igualmente retorna a la Liga Nacional de Argentina con el Gimnasia y Esgrima.



Otro que estuvo en el certamen sudamericano con esa nómina, el avileño Pedro Bombino, se mantiene en un proceso de negociación para volver a desempeñarse allí.



Como nuevas incorporaciones por la federación cubana Henry destacó que el matancero Yuniskel Molina ha sido pedido por el club de la Universidad de León en Nicaragua para participar en el campeonato principal a comenzar el venidero sábado 14 de agosto.



En esa nación centroamericana jugarán igualmente otros representados por la entidad cubana, como el capitalino Lisván Valdés y el artemiseño Osmel Oliva, aunque actualmente no forman parte de la plantilla principal.



Henry lamentó que no se pudiera concretar la participación en la versión femenina de Nicaragua de cuatro cubanas, dos de ellas de la preselección nacional, en los casos de la pinareña Anisleidi Galindo y la habanera Leanyi Bécquer, así como dos experimentadas, la espirituana Yamara Amargo y la camagüeyana Leidis Oquedo.



Problemas en la tramitación de los boletos aéreos impidieron su traslado.



