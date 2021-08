Fidel Castro nos enseñó a no claudicar (+Audio)

Corría el año 1971 y era yo partícipe del inicio uno de los más hermosos planes concebidos por nuestro líder histórico Fidel Castro: el fabuloso proyecto de las escuelas en el campo.

Del total de matrícula de la secundaria Luis Augusto Turcios Lima, de Alamar, 500 alumnos pasamos a estudiar a la conocida como Ceiba dos, oficialmente Escuela Secundaria Básica en el Campo (ESBC) Luis Augusto Turcios Lima, segunda de aquellas escuelas e inaugurada el 28 de junio de 1971.

Sus estudiantes engrosaríamos el contingente de jóvenes que a partir de ese año nos educaríamos de una manera verdaderamente integral, al estudiar y al mismo tiempo crear bienes para nuestro pueblo.

Para el acto inaugural, la escuela se había engalanado, sobre todo con la ilusión de que allí estaría Fidel Castro; los alumnos que formábamos parte del coro de la escuela habíamos ensayado mucho para que la parte cultural quedara perfecta, también el colectivo quería mostrar en el acto los buenos resultados de trabajo en el campo, pues se había establecido una emulación con el estudiantado de Ceiba Uno.

Todo marchó bien y desbordábamos de emoción, pero el día se anunciaba lluvioso y minutos antes de que el Comandante terminara su discurso resumen, en el que nos hablaba con entusiasmo de planes, compromisos, aspiraciones y perspectivas futuras, comenzó a llover…

A pesar del aguacero el líder cubano continuó con sus palabras, algunos participantes en el acto fueron a guarecerse en el sótano de la escuela, pero cuando el Comandante hizo alusión a ello, unos cuantos salieron de su refugio; de todas formas la inmensa mayoría lo acompañó bajo la lluvia hasta el acostumbrado ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

Culminado el acto los estudiantes corrimos para despedir al Comandante en Jefe, le aclamábamos, le extendíamos la mano y él en la marcha iba saludando con un toque en los hombros a varios alumnos de los que estábamos delante; yo entre ellos, que estaba como se dice en buen cubano “ensopada” por la lluvia y hasta sentía frío, pero todo cambió cuando sentí la mano de Fidel en mi hombro y escuché que me dijo: “¡Te mojaste!” Por su tono a mí aquello me supo a reconocimiento, me sentí feliz, como si en mi pecho el querido líder hubiese colocado una medalla a la determinación de resistir, de no claudicar.

Para mí, en la escuela en el campo Ceiba Dos se inició el tránsito por un camino más hondo en el pertrecho de los valores humanos; creo que en los que vivíamos entonces ese proceso educacional se profundizaba la admiración por Fidel y la conciencia de que con nuestro esfuerzo podíamos resarcir en alguna medida, todo lo que la Revolución estaba haciendo por nosotros y por el futuro de la patria.

