Análisis tras Tokio 2020: disparos olímpicos con Jorge Félix Álvarez

El habanero Jorge Félix Álvarez LLanes ocupó el lugar 12 entre los 27 atletas que compitieron en el evento de pistola de tiro rápido a 25 metros, en el tiro deportivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Desde su casa, en el municipio Cotorro, accedió a ofrecer valoraciones a la COCO, sobre su primera experiencia en una cita bajo los cinco aros.



“De manera general el resultado es positivo, porque los objetivos que veníamos buscando con los entrenamientos previos a los Juegos Olímpicos y las metas que teníamos, a pesar de no cumplirse en cuanto a lugar y resultados en puntos, quedaron bastante cerca”, dijo el atleta a la emisora capitalina.



Más adelante precisó: “Con relación a mi trabajo personal, desde el punto de vista técnico y táctico, pude cumplir y lograr varios de los propósitos, aunque me ganó un poquito la ansiedad dentro de la competencia, sobre todo en el tiempo más rápido (disparos cada cuatro segundos), donde me faltó preparación competitiva antes de la lid y eso me pasó factura”, explicó.

Foto: Facebook del atleta.

También reconoció los aportes de la base de entrenamiento en España, previa a la cita nipona. “Ese fue el único entrenamiento con condiciones que tuvimos en el último año. Para que se tenga una idea, entrenar dos meses en año y medio es bastante poco para una competencia de este nivel, pero fue donde asentamos la preparación y le sacamos muchísimo provecho. Gracias a esa base pudimos llegar con buena preparación técnica y táctica a Tokio”, agregó el campeón panamericano de Lima 2019.



Álvarez mencionó otros elementos que afectaron la preparación. “Esta situación de la pandemia y la cuarentena en la casa nos golpeó duro, sumado a las dificultades con la adquisición de municiones y las carentes condiciones de nuestro campo de tiro, por lo que se duplicaron los obstáculos. Eso no es motivo de justificación, ni bajó la motivación, porque estamos acostumbrados a estas condiciones, pero al final sí tienen un impacto”, puntualizó el destacado deportista.



Sobre la satisfacción con relación a la competencia, expresó: “Satisfecho del todo no estoy. Se que podía lograr un poquito más, pero sí aprendí bastante y con la competencia he crecido como deportista. En París 2024 estaré mejor preparado y espero lograr mejores resultados”.