Ciclistas cubanos aseguraron seis cupos al panamericano júnior

Seis cupos ganaron los ciclistas cubanos para los Primeros Juegos Panamericanos Júnior de Cali 2021 durante su participación en la categoría sub.23 de los campeonatos del Caribe y panamericano de ruta, que concluyen este domingo en República Dominicana.



Con este aporte el país eleva a 143 los clasificados en 21 disciplinas, 83 en la rama masculina y 60 en la femenina, para el evento multideportivo previsto del 25 de noviembre al 5 de diciembre.



En la jornada sabatina Luis Ramírez y Ludisneli Fleitas agregaron las dos últimas plazas del ciclismo al ubicarse en cuarto y sexto lugares, respectivamente, en las carreras de largo aliento categoría sub.23 del certamen panamericano.



Antes, la representación cubana había conseguido cuatro boletos, dos de ellos por intermedio de Aylena Quevedo, tras lograr el jueves plata en la ruta y una fecha después dominar la contrarreloj individual, ambos en la justa del Caribe.



Los otros fueron en la apertura de ese mismo campeonato a la cuenta de Johan Miguel Fernández y Juan Manuel Cabrera, plata y bronce en la ruta.



A esta actuación se suma el buen desempeño de Ludisneli y Kevin Vega en la contrarreloj para menores de 23 años de la lid panamericana al concluir terceros, muy cerca de la clasificación a Cali-2021, pero en esta prueba solo la otorgaban a los dos primeros en cada género.



De esta forma Cuba concluyó cuarta en el Campeonato del Caribe con una de oro, dos de plata y tres de bronce, detrás de República Dominicana (2-3-0), y de Barbados y Bermudas (2-1-0). Detrás quedaron Granada (1-0-0), Belice (0-1-2), Jamaica (0-0-1) y San Martín (0-0-1).



En lo que respecta a los cupos (que corresponden a los países, no a los nombres), Cuba con tres en cada sexo encabezó la tabla por naciones junto a Costa Rica (2-4) de ocho posibilidades (4-4). Buen desempeño de los ruteros del patio que salvaron la honrilla, al no poder asistir los pisteros a su lid en Perú.



Con cinco plazas finalizaron México (3-2), Brasil (1-4) y Chile (3-2); con tres Guatemala (3-0), Bermudas (3-0) y Venezuela (1-2); con dos Barbados (0-2), Bolivia (1-1), República Dominicana (2-0) y Ecuador (0-2), y con una Panamá (0-1), Nicaragua (1-0) y Granada (1-0).



Colombia es el único país con equipo completo clasificado por su condición de anfitriona de los Juegos Panamericanos Júnior.



Buen desempeño de los ruteros sub-23 años tras casi dos años sin competir, en especial de las muchachas en su debut internacional, lo que debe animar al resto de los nuevos talentos.



En lo que concierne a la categoría élite del Campeonato Panamericano lo más sobresaliente para Cuba resultó el retorno a la competencia de Marlies Mejías con su sonada victoria en la contrarreloj el viernes, pues este sábado las mujeres no pudieron cumplir con sus pretensiones.



La ruta femenina se corrió sobre 90 kilómetros y en el sprint masivo Marlies cruzó la meta en noveno lugar, en tanto Yudelmis Domínguez lo hizo en el decimoquinto. Lo más importante es que “rompieron el hielo” después que ambas cumplieron su sueño de convertirse en madres.



Este domingo finaliza la justa continental con los 160 kilómetros de ruta para hombres de la élite en la que no habrá oficialmente ningún competidor de la Isla, según comunicó a Jit Luis Elpidio Sabournin, jefe de la delegación.



Tomado de Jit