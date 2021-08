Jabalinista cubana busca confirmar su talento en el mundial juvenil

La número tres del ranking del mundo juvenil en lanzamiento de la jabalina, Yiselena Ballar Rojas, ya se encuentra en Nairobi, Kenya, con el objetivo de aportar una medalla a la pequeña delegación cubana que participa en el Campeonato Mundial de Atletismo para menores de 20 años.



La espigada atleta de 18 años, natural de Cienfuegos, explicó antes de la partida a tierras africanas las dificultades que tuvo para entrenar, en un contexto marcado por la Covid-19, a pesar de lo cual tiene mente positiva y augura un buen desempaño en la competencia que inicia este 17 de agosto.



En relación con los resultados precedentes, argumentó que desde las categorías inferiores alcanza el primer lugar de la disciplina en Cuba y ha mejorado sus marcas hasta rebasar los 60 metros.



Ballar Rojas expresó, además, su admiración por la campeona olímpica y mundial Osleidys Menéndez. “Ella representa mucho para el deporte cubano y es de las atletas más grandes que ha dado el atletismo y en particular la jabalina”, manifestó.



“El ejemplo de Osleidys me inspira a entrenar de sol a sol, a limitarme de muchas cosas que a mi edad son comunes, pero al final tanto sacrificio tiene una recompensa”, aseguró la novel atleta.



Acerca de sus aspiraciones, manifestó su deseo de representar a Cuba en los Juegos Olímpicos de 2024. “Me prepararé bien para eso. Estoy concentrada en lo que hago y mi primer paso sería alcanzar el título en el mundial y luego continuar ese ritmo sin descuidar un detalle en los entrenamientos. Para esos logros debo acercarme, y si es posible superar, mi mejor marca de 60.84 metros”, dijo.



Sobre su forma deportiva actual, afirmó: “Me siento bien e iré por enviar lo más lejos posible la jabalina desde el mismo primer lanzamiento”.