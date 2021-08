Análisis tras Tokio 2020: el reconocimiento más allá de galardones

Mucho se habla del resultado de Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuantitativamente superior a las tres citas precedentes, una verdadera hazaña, si se tiene en cuenta el contexto en que se desarrolló el magno evento.



Aunque algunos escépticos no lo reconocen así y se muestran más exigentes, la realidad es que un país pequeño y asediado por Estados Unidos durante más de 60 años, y que no escapa a los efectos desbastadores de la Covid-19, logró ubicarse entre los 15 primeros en la máxima cita multideportiva mundial.



Al dialogar con varios de los protagonistas de la actuación de Cuba en Tokio, más allá del resultado en la competencia y los factores que influyeron en la actuación, cada criterio de esos atletas denota la responsabilidad, la humildad y el compromiso con que enfrentaron este reto en la capital nipona.

Muchos deportistas no tuvieron roce internacional por más de un año, la preparación fue bastante complicada para todos, algunos se presentaron con apenas dos o tres meses de entrenamiento intensivo, que además de ser insuficientes para participar en este certamen, no sustituye el sistema competitivo necesario para alcanzar la forma óptima.



Po supuesto, no deben obviarse los factores objetivos y subjetivos que influyeron de forma negativa en el resultado de los cubanos en Tokio y que deben ser analizados para que en lo posible no estén presentes en otras competencias. No obstante, a pesar de lo que pudo haber fallado, la delegación antillana merece todo el reconocimiento.



Dificultades aparte, fueron, compitieron y cumplieron, y en cada una de sus actuaciones hicieron que Cuba se sintiera orgullosa de ellos, porque en cada escenario, compitieron por el país, por su gente.

Ahora les corresponde el turno a los atletas paralímpicos y de seguro ellos también regalarán alegrías, porque más allá de las medallas, que siempre son motivos para una mayor satisfacción, en cada presentación igualmente le pondrán el corazón para orgullo de su tierra.