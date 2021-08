Cubanos finalizan cuartos en Norceca de Voleibol

La selección cubana cedió frente a México en la discusión de la medalla de bronce del Campeonato Continental Norceca de Voleibol al caer 3-1 (22-25, 25-18, 30-28 y 27-25), en el Auditorio del Pueblo, en Durango, México.



La medalla de oro correspondió a Puerto Rico al dominar a Canadá 3-0 (25-18, 25-21 y 25-23) y por primera vez obtiene el título en este torneo.



Los norteños por su parte capturan por sexta ocasión el subcampeonato, el que unen a la dorada y 14 preseas de bronce.



El triunfo de México sobre los campeones defensores cubanos les concedió su tercer metal de bronce en la historia de estos certámenes, esta vez despidiéndose con cuatro triunfos y un revés.



El plantel antillano cerró con 3-2. Luego de tres éxitos consecutivos tropezaron primero contra los boricuas en las semifinales y ante los anfitriones en la clausura, y en ambos desafíos tras una friolera de faltas no forzadas: 44 y 41, respectivamente.

Foto: Norceca.

Yosvani Muñoz, entrenador de Cuba, tuvo la respuesta justa sobre este desenlace, comprensible cuando se trata de un grupo de jugadores que vieron interrumpida su preparación y no funcionó como hubieran preferido debido a la situación de la Covid-19 en la isla, que no afectó solo a este elenco, igual a otros de las categorías por edades.



“La diferencia fueron nuestros numerosos errores en momentos claves, nos sucedió durante toda la competencia; no es justificación, pero tuvimos muy poco tiempo de entrenamiento, muy pocos días de trabajo y lo que no se hace en entrenamiento no se hace a la hora de jugar”.



Muñoz sentenció: “Estoy satisfecho por la entrega y actuación de nuestros jugadores, a pesar de no estar preparados física ni técnicamente”.

Foto: Norceca.

Relata el sitio de Norceca lo reñido del choque. En el tercer set, extendido hasta 30 por 28 cartones, los de casa para ganarlo se recuperaron de una desventaja de cinco puntos (14-19) y luego perdiendo cinco puntos de set.



Entre tanto algo similar sucedió a los cubanos en el cuarto tramo cuando luchaban por el triunfo para llegar al tie-break. Superaron cuatro puntos (14-18) de diferencia, sin embargo no alcanzaron su objetivo y cayeron 25-27.



Los pupilos de Muñoz solo se vieron superados por sus rivales en ataques (52-43) y en errores no forzados (33-41), pero volvieron a imperar en la efectividad de su bloqueo (10-5) y el servicio (10-5). De estos aces, cuatro fueron a la cuenta del zurdo Jesús Herrera.



El jugador de esquina Miguel Ángel López y Herrera resultaron los dos antillanos con doble dígitos. El capitán cienfueguero tributó 19 puntos (15-1-3) y el opuesto artemiseño 18 (13-1-4), y caminaron toda la ruta junto al central José Israel Massó, ganador de ocho unidades (6 ataques y 2 muros).

🏐Cuba no llegó al podio del Campeonato Continental Norceca de #Voleibol al ceder 3×1 (25×22, 18×25, 28×30 y 25 27) ante MEX en la discusión del 🥉 Los mejores por 🇨🇺👇 📌Miguel Á. López / 19 ptos (15 ATA, 1 BLOQ, 3 SERV) 📌Jesús Herrera / 18 ptos (13 ATA, 1 BLOQ, 4 SERV) pic.twitter.com/00wWDe9ubK — Jesús Muñoz (@JesuscubaMM89) August 24, 2021

Yohan León por su parte marcó siete rayas (5-1-1) en los dos últimos parciales que jugó, tras relevar a Julio César Cárdenas (2); el pasador Adrián Goide agregó cuatto puntos en los tres iniciales segmentos, ya que concluyó Lyvan Taboada en esa posición, en tanto el central Tomás Lescay añadió cuatro en tres tramos como suplente de Endriel Pedroso (2). El líbero fue Yonder García.



El opuesto de México, Diego González, fue el máximo anotador del cotejo con 22 puntos, escoltado por el jugador de esquina Josué López (13) y el central Axel Téllez (11).



En otros resultados de la última fecha, Estados Unidos aseguró el quinto lugar al imponerse a República Dominicana 3-1 (21-25, 25-22, 25-22 y 25-21) y Guatemala el séptimo gracias a su triunfo frente a Trinidad y Tobago 3-0 (25-22, 25-22 y 25-21).



Tomado de Jit