Paratenista Yunier Fernández repitió quinto puesto paralímpico (+Resumen de los cubanos)

El paratenista de mesa cubano Yunier Fernández finalizó este viernes en la quinta posición en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, resultado con el cual igualó lo obtenido en Beijing 2008.



Fernández cedió en cuartos de final ante el surcoreano Young Dae Joo, número uno del mundo, a quien puso contra las cuerdas y obligó a exigirse al máximo.

El partido se definió en cinco parciales con tanteadores de 12×8, 8×11, 4×11, 11×2 y 7×11. El artemiseño demostró su calidad y buena forma deportiva, en una lid que le deparó un duro organigrama.



Antes, Fernández había derrotado al suizo Silvio Keller en tres mangas, con pizarras de 11×9, 12×10 y 11×5 para avanzar a cuartos.

Foto: ParaAtletasCubanos.

Por ortra parte, el doble monarca paralímpico de Río de Janeiro 2016 de la categoría T12 (débiles visuales profundos), Leinier Savón, no consiguió avanzar a la final de los 100 metros al entrar segundo de su heat por detrás del brasileño Joeferson Marinho.



El registro marcado por Savón de 10.91 segundos no le bastó para incluirse por tiempo entre los finalistas.



En 2016 logró metales dorados en los 100 y 200 metros y quedará limitado de igualar actuación no solo por este resultado, sino poorque en la lid tokiota no se correrán los 200.



En el pasado certamen bajo los cinco aros Savón logró un 10.98 segundos en eliminatorias y se coronó en la final del hectómetro con 10.97, por lo que se evidencia cuánto ha subido el nivel en el mundo.



A la final accedieron el noruego Salum Ageze Kashafali (10.46, récord paralímpico y una centésima de la cota mundial), el estadounidense Noah Malone (10.55), el ruso Roman Tarasov (10.83), mejor crono entre los corredores que llegaron en la segunda posición, y el brasileño Joeferson Marinho (10.85).



El guantanamero Savón tendrá la posibilidad de obtener un mejor resultado en el salto de longitud, modalidad en la que fue plata en los panamericanos de Toronto 2015, pero no llegó al podio paralímpico en Río 2016.

Damián López, el guerrero del paraciclismo. Foto: ParaAtletasCubanos.

En esta jornada, el paraciclista habanero Damián López se ubicó en la posición 22 en la final de la persecución individual a mil metros C1-3 con crono de 1:24:158 minutos y se prevé que se presente en la prueba de ruta, pactada para el 2 de septiembre.



El atleta de la capital cubana, que se encuentra en su tercera presentación en citas paralímpicas, es una muestra de valor y perseverancia sin límite, pues ha atravesado por múltiples accidentes en la vida, de los cuales siempre se ha levantado y sobrepuesto.



El reinado en la persecución individual se lo llevó el chino Zhangyu Li (C1) con crono de 1:03.877, el segundo escaño correspondió al francés Alexandre Leaute con tiempo de 1:05.03, mientras que el bronce fue para el británico Jaco Van Gass, quien estampó la mejor marca del orbe para la categoría C3 al detener los relojes en 1:05.569 minutos.