William Vizoso Vasallo: hasta siempre campeón (+Video)

La voz no se apaga si antes quedó grabada en la banda sonora preferida de millones de habitantes de tu ciudad, La Habana, la de Industriales, la de los Leones, la que hiciste tuya con narraciones memorables, William Vizoso Vasallo (1957-2021).



El adiós no llega si la obra perdura, porque seguro niños, jóvenes y adultos repetirán por mucho tiempo la frase “Azul es el color del cielo, azul es el color del mar, azul es el color que prefieren muchos… y no solo en la capital”.



La COCO tiene una familia que va más allá de la sangre, la provincia, e incluso las fronteras de este archipiélago llamado Cuba, donde decir Industriales es también reconocer a las voces que han narrado sus hazañas, alegrías y tristezas. Y entre las descripciones más memorables estarán siempre las tuyas, con vozarrón sonoro, potente y a la vez cálido.

— Radio COCO (@RadioCOCOnline) August 29, 2021

No te pondré motes o etiquetas, porque tu grandeza estaba justamente en que cada día hacías de la amabilidad, el trato afable, la profesionalidad, el consejo, la crítica constructiva o el elogio oportuno tus estandartes.



Allá donde vayas seguro te reciben corazones Azules que por décadas vibraron con tu talento.



Y aquí, en tu Cuba, tu Habana, en el Latino, el Changa, y sobre todo en tu emisora COCO, dejas el ejemplo de la entrega, el carisma y la pasión de quien fue azul de corazón y coquero de alma.



Hasta siempre campeón.