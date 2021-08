Cuba se estrena en el medallero paralímpico

Cuba dio la bienvenida a las primeras medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, conquistadas en el paratletismo.



Primero llegó el esperado metal del multifacético Leinier Savón, quien con registro de 7.16 metros se aferró a la plata en una competición de salto largo que no se presagiaba como su evento fuerte.



En esta ocasión la actuación del antillano fue por causes diferentes a la anterior cita, pues en Río de Janeiro 2016 se alzó con metales dorados en 100 y 200 metros planos categoría T12 (débiles visuales profundos), mas no logró subir al podio en el salto de longitud, al quedar en el octavo puesto.



Ahora Savón se sobrepuso al resultado adverso obtenido en el hectómetro y abrió el sendero victorioso de la nación caribeña en una lid en la que no solo logró marca personal, sino que se afianzó con la mejor cota de América.



Aunque nunca antes Savón había llegado llegó a los siete metros, esta vez en su último intento, como los campeones consagrados, sacó la casta y logró arrebatar el segundo escaño al azerí Said Bajadas, tercera plaza con 7.03 metros, en tanto el oro fue para Amir Koshravani, de Irán, con 7.21.



En este mismo evento, el cubano Ángel Jiménez se ubicó en el noveno puesto con 6.25 metros.



La actuación de Savón antecedió a otra medalla, una que vino de los brazos del discóbolo Leonardo Díaz. El experimentado tirador se hizo del bronce en la categoría F56, inmóvil del tronco y extremidades posteriores.



El granmense, quien se había coronado en Beijing 2008 y disfruta sus terceros juegos bajo los cinco aros, suma su segundo bronce tras el conseguido en 2016, con lo cual demuestra su maestría deportiva y competitividad. La presea llegó con disparo de 43.36 metros en una competencia en la que se mantuvo segundo hasta la última ronda de lanzamientos.



Y no menos importante resultó el cuarto puesto alcanzado por el jabalinista Guillermo Varona, en una justa de gran nivel. El hecho de ubicarse entre los cinco primeros en el certamen habla muy bien de este joven debutante paralímpico, clase F46 (diferencias motoras), cuyo disparo de 63.30 metros constituye marca personal y récord americano.



El futuro es prometedor para Varona, quien pudo haber ocupado el tercer lugar de no ser por el último lanzamiento del indio Singh Gurjar 64.01, mientras que el oro y la plata correspondieron a Dinesh Priyan de Siri Lanka (67.79), y Devendra, de la India (64.35), por ese orden.



Sin duda una jornada de júbilo para Cuba en los Juegos Paralímpicos de la capital nipona y para el atletismo como modalidad.

Asimismo, tambien se presentó ya la pentacampeona paralímpica Omara Durand en los 400 metros T12, quien ganó su heat y clasificó a la final con crono de 55.33 segundos.



De igual modo, competirá en esta jornada la monarca parapanamericana de Lima 2019 Yenigladys Suárez en la pistola de aire a 10 metros SH1 (capaces de sostener el arma con los abrazos) y el también medallista paralímpico Lorenzo Pérez en los 50 metros libres S7.



De igual modo, se espera además el debut en este tipo de lides para Robiel Yankiel Sol, en salto de longitud clase T47 (discapacidad en los brazos, con una potencia muscular reducida o rango de movimiento pasivo reducido en los brazos).



Cuba amanece este lunes en el lugar 55 con una plata y un bronce, botín que debe aumentar en los próximos días.