Cubanos Negrín y Drake más cerca de la final en béisbol mexicano

Leones de Yucatán y Pericos de Puebla salieron victoriosos en los dos primeros juegos de las Series de Campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol ante Diablos Rojos y Mariachis de Guadalajara, respectivamente.



Apoyados en la labor monticular del lanzador cubano Yoanner Negrín, los melenudos de Yucatán se impusieron cerradamente 7×6 el viernes y repitieron el sábado con triunfo de 6×4, con gran trabajo del serpentinero dominicano Radhamés Liz.



El matancero Negrín, de 37 años, fue el encargado de abrir el primer choque de la final de la Zona Sur ante los Diablos Rojos y en 5,2 tercios de labor soportó tres limpias, le pegaron siete indiscutibles, ponchó a tres rivales y regaló igual número de boletos.



Por su parte, el dominicano Liz, quien estuvo con su país en el preolímpico de La Florida en junio pasado, en 6,2 tercios solo admitió dos carreras, una de ellas sucia y apenas le pegaron dos inatrapables, ponchó a cinco y otorgó dos boletos.



En estos dos desafíos, celebrados en el estadio Alfredo Harp Helu, vio acción el también yumurino Yadir Drake, como tercer bate y defensor del bosque derecho de Yucatán.



Al integrante de los Cocodrilos de Matanzas y del equipo Cuba no le fue bien al fallar en ocho turnos, de 3-0 en el primer juego y de 5-0 en el segundo. En estos dos partidos dejó a ocho corredores en circulación, recibido un boleto y pisado la goma en par de ocasiones.



El matancero llegó a esta Serie de Campeonato luego de exhibir un alto rendimiento ante Olmecas de Tabasco, cuando promedió para .353, con seis jits en 17 turnos al bate, par de dobles y cinco boletos.



Este lunes continuará el duelo entre Leones y Diablos con el tercer partido programado para el parque Kukulcán de Mérida, Yucatán, recinto que albergará también el cuarto choque el martes y un posible quinto juego el venidero miércoles.



Si no se decidiera en cinco juegos, la serie retornaría a la capital mexicana para el sexto y séptimo partidos.



Entretanto, en la Zona Norte, el elenco Pericos de Puebla, también como visitante se impuso 4×3 y 11×9 a los Mariachis de Guadalajara, en el estadio Panamericano, de la urbe tapatía.



Este lunes continúa este play off en el estadio Chevron, popularmente conocido como parque del Cerro Colorado, y que se localiza en la ciudad de Tijuana, en Baja California, México.