Cubano Negrín será segundo abridor de Yucatán en final del béisbol mexicano

El lanzador cubano Yoanner Negrín será el encargado de abrir el segundo juego de la final en la Liga Mexicana de Béisbol, donde su equipo Leones de Yucatán enfrenta desde este lunes a los Toros de Tijuana.



El mánager melenudo, el boricua Luis Matos, anunció en rueda de prensa la rotación de los cuatro abridores que subirán al montículo, y adelantó que se podrá ver en el campo a la mayoría de los jugadores que protagonizaron la final de la Zona Sur.



“Lo que funciona no se cambia en cuestión del lineup, esperamos que los muchachos sigan concentrados en hacer el trabajo. En el pitcheo iremos con Radhamés Liz, Yoanner Negrín, Jake Thompson y Casey Harman. Vamos por cuatro juegos más”, dijo el piloto boricua a la prensa.



El matancero Negrín ha tenido cinco aperturas en la postemporada. En el primer play off ante El Águila de Veracruz trabajó en dos partidos, con 10 entradas y un tercio de labor, y una victoria sin derrota.



En la segunda serie ante Olmecas de Tabasco tuvo una sola aparición en la que en siete capítulos no permitió carreras y solo soportó tres indiscutibles, para apuntarse el triunfo.



Por último, en la Serie de Campeonato de la Zona Sur abrió el primer y el quinto partidos ante los Diablos Rojos. Entre los dos encuentros permaneció sobre la lomita 11,2 entradas, para sumar su tercera victoria de la postemporada. En estas cinco salidas, el matancero exhibió efectividad de 4,10 limpias.



Los bicampeones de la Zona Sur están ansiosos por saltar al terreno de juego este lunes y rugir fuerte contra los Toros de Tijuana, en la Serie del Rey G-500, con el firme objetivo de buscar su quinto campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol.



Los dos primeros juegos de la final se disputarán este lunes y martes, en el Estadio Chevron.



La serie se trasladará al Parque Kukulcán Alamo, sede de los yucatecos, el jueves 9 de septiembre y el viernes 10, así como el sábado 11, este último de ser necesario.



Si la serie llegara a los juegos seis y siete, esos desafíos serían en Tijuana.