La Covid-19, ¿simple catarro? (+Video e Infografía)

En los últimos días he escuchado con frecuencia a personas de diversos grupos de edades afirmar que para muchos ya no es necesario dar importancia a la pandemia, incluso algunos casi no usan el nasobucos.

A ellos contesté oportunamente de forma presencial, y ratifico ahora, que la Covid-19 está demostrando con creces que no es un simple estado gripal.

Se ha demostrado que el 42 por ciento de los pacientes que han adquirido la enfermedad en Cuba desarrollan secuelas, en algunas ocasiones graves como por ejemplo las afecciones neurológicas.

La Organización Mundial de la Salud ha informado que existen algunas señales de alerta que deben vigilarse, pues su manifestación podría indicar una manifestación grave de la COVID-19, lo que puede ser considerado como una emergencia médica.

En este sentido, la Revista Muy Interesante asegura que los síntomas que indican COVID-19 grave son especialmente tres: dolor o presión en el pecho que impide respirar con normalidad, tener los labios o la cara de un tono azulado (señal que indica falta de oxígeno) o manifestar confusión o dificultad para moverse (debido a la evidencia creciente que relaciona al coronavirus con derrames cerebrales)

Los detalles son ampliados en el siguiente video:

A tono con el gigantesco esfuerzo que realiza el Estado cubano por medio de las acciones de prevención y enfrentamiento al nuevo coronavirus, urge que cada persona, familia y equipo de trabajo eleve la responsabilidad al cumplir los protocolos sanitarios establecidos.

Solo así lograremos la primera y más importante barrera de contención para frenar la transmisión de la letal enfermedad.

A cada uno de nosotros nos corresponde en primer lugar autoprotegernos, consolidar sanos hábitos higiénicos como el uso adecuado del nasobuco, y el lavado y desinfección frecuente de las manos, sencillas acciones con las cuales disminuimos las probabilidades del contagio con personas enfermas que incluso pueden ser asintomáticos.

Por otro lado, los adultos laboralmente activos deben velar por su salud y la de los seres queridos que conviven con ellos, así contribuyen al bienestar familiar con repercusión social para ganar el actual combate por la vida.

Es imprescindible cuidar a los más pequeños de casa, garantizando así el éxito de la actual campaña de vacunación a pobladores en edades pediátricas, la primera que se realiza a escala universal.

Vea los principales síntomas de la variante Delta en el siguiente gráfico.