Vacunas cubanas, desde la ciencia (+Tuit y Video)

El 7 de mayo pasado el Ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, pronosticaba -en el espacio televisivo Mesa Redonda- que para agosto estaría vacunada el 70 por ciento de la población. Cuando acaba de iniciar septiembre, resulta evidente que el país quedó bastante alejado de ese pronóstico.

Pronóstico inicial de la vacunación en Cuba

De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por el sitio Our World in Data , al finalizar el 31 de agosto menos del 35 por ciento de los cubanos habían completado el esquema de vacunación.

Por ciento de personas completamente vacunadas hasta el 31 de agosto.

Al parecer, problemas asociados a la producción fueron el factor determinante para que esta meta no se cumpliera; pues ya a finales del propio mes de mayo Yuri Valdés, director adjunto del Instituto Finlay de Vacunas, expresaba: “Hay que decir que nosotros no hemos vacunado a más cubanos, porque no hemos tenido los recursos para hacer más vacunas, para que todo el mundo esté claro. No es por falta de evidencia técnica, es porque no hemos tenido los recursos, porque esos recursos han sido bloqueados”.

Al cierre del 31 de agosto se acumulaban en el país 14 115 595 dosis administradas con los candidatos vacunales cubanos SOBERANA 02 y SOBERANA Plus, y con la vacuna cubana Abdala; 5 552 931 personas han recibido al menos una dosis y, de ellas, tienen segunda dosis 4 646 023 y tercera dosis 3 916 641 personas”, refiere el sitio web del Ministerio de Salud.

Cabe señalar que el ritmo de vacunación en la mayor de las Antillas ha sido bastante alto, pero también inestable.

Curva de dosis diarias administradas

Pese a todo, el primer día del presente mes se anunció que, “en noviembre el 92,6 por ciento de los habitantes de Cuba ya habrá recibido las tres dosis, incluidos niñas, niños, adolescentes y jóvenes de dos hasta los 18 años, once meses y 30 días de edad”.

En medio de este escenario, la nación se encuentra en la etapa más crítica de la Pandemia, agravada casi de forma paralela al momento en el que se desarrollan los procesos de intervención sanitaria y vacunación masiva. Eso, unido a la falta de información oportuna y contrastada ha conducido a que se cuestione la efectividad de las vacunas cubanas, sobre todo frente a las nuevas cepas.

¿Qué sabemos de la variante Delta?

Las autoridades sanitarias han informado que, desde finales de 2020, han entrado al país 16 variantes del virus original secuenciado en Wuhan, China. Hoy, se encuentra en todas las provincias de la Isla -y predomina en el mundo- la variante Delta, detectada por primera vez en la India.

A diferencia de los virus originales, que necesitan entre seis y ocho días para transmitirse, esta variante solo requiere de cuatro; asimismo, ya algunas investigaciones han corroborado que es casi tan transmisible como la varicela (enfermedad conocida, entre otros aspectos, por ser altamente contagiosa). Estos fueron algunos de los criterios tomados en cuenta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para calificarla “como una variante preocupante”.

En consonancia con estos elementos, el Dr. C. Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma, aseguró en días recientes que “tuvimos un periodo de un control estricto de la pandemia. A partir de junio empezó a complicarse la situación y hubo un incremento significativo de la incidencia de la enfermedad. ¿A qué se debió ese incremento? Llegó a nuestro país la variante delta”.

Delta frente a las vacunas

Se ha demostrado que todas las vacunas que existen hoy contra el virus son eficaces también frente a la variante Delta.

“Desde el punto de vista terapéutico las variantes pudieran evadir algunos tratamientos o las vacunas actuales, algo que no se ha comprobado ni en Cuba y ni en el mundo, pero sí supone un reto a futuro, no solo con Delta, sino con otras variantes que pudieran surgir”, sostuvieron María Guadalupe Guzmán Tirado, jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), Lissette Pérez Santos, investigadora del Departamento de Virología del IPK, y Daniel González Rubio, jefe en funciones del Departamento de Hospitalización de la institución, quienes pertenecen al Grupo de Ciencia para el enfrentamiento a la COVID-19 del Ministerio de Salud Pública.

En estos momentos grupos de trabajo del MINSAP y de BioCubaFarma realizan estudios por provincias, cuyos resultados, ha dicho Eduardo Martínez, se irán divulgando. Sin embargo, fue contundente al sostener que “claramente hay evidencia de que la vacuna está siendo efectiva”.

De hecho, el 31 de agosto pasado, Marcelo Ebrard, canciller de México, confirmó que Abdala recibió un voto favorable de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de esa nación, paso previo a su autorizo para el uso de emergencia. De aprobarse en México, Abdala sería la segunda vacuna cubana anticovid con registro fuera de Cuba, pues Soberana02 ya tiene el suyo en Irán hace dos meses.

En este camino, queda pendiente un paso fundamental para sostener con mayor fuerza la credibilidad respecto a las vacunas cubanas, y es la recomendación de la OMS. Al respecto, Marta Ayala Ávila, vicedirectora del CIGB, dijo el Primero de Septiembre: “Tenemos experiencias positivas de intercambio (…) para la certificación de las vacunas, cómo por ejemplo las vacunas Heberbiovac HB y QuimiHib. Pero aún no hemos presentado la solicitud de autorizo de uso ante la OMS/OPS para Abdala”.

Tenemos experiencias positivas de intercambio con la OMS para la certificación de las vacunas, cómo por ejemplo las vacunas Heberbiovac HB y QuimiHib. Pero aún no hemos presentado la solicitud de autorizo de uso ante la OMS/OPS para la vacuna #Abdala @cigbcuba pic.twitter.com/QW7IF7yaI3 — Marta Ayala Avila (@MartaAyalaAvil2) September 2, 2021

Menos de una semana después, el pasado jueves, la cuenta en Twitter de BioCubaFarma destacó un encuentro de trabajo de esa entidad con el representante de la OPS/OMS en Cuba, el doctor José Moya, el cual tuvo como objetivo abordar el proceso de reconocimiento de las vacunas por la OMS. Y, horas más tarde, el propio José Moya confirmó a la agencia extranjera AP que esta semana Cuba presentará a la OMS sus tres vacunas antiCovid-19, para iniciar el proceso de reconocimiento internacional.

No obstante -y como ya se ha destacado en otras ocasiones- ninguna vacuna requiere la aprobación del organismo internacional para ser aplicada en un país, tal decisión corresponde a las agencias reguladoras nacionales, que en el caso de Cuba es el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED). La OMS recomienda, a partir del análisis de datos de calidad, seguridad y eficacia de vacunas ya aprobadas.

Pero, el reconocimiento de la OMS no solo ofrece mayor legitimidad, sino que permite que las vacunas cubanas puedan ser distribuidas a través del mecanismo COVAX o por el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS.

Experiencia cubana en inmunización

La mayor de las Antillas es el único país de América Latina y el Caribe que, hasta el momento, ha desarrollado vacunas anticovid y cuenta con varios candidatos vacunales en diferentes fases de investigación. Las posturas clásicas de desacreditar sin argumentos probados las producciones made in Cuba, unido a los legítimos reclamos de quienes exigen evidencias científicas que avalen los resultados de las mismas, han colocado al país, una vez más, ante los ojos del mundo.

Sin embargo, Cuba cuenta con una experiencia de más de tres décadas de desarrollo de la industria biotecnológica, sustentada en la producción de más de diez vacunas contra diversos padecimientos. Posee, también, tres instituciones productoras de vacunas: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), fundado en 1986, Instituto Finlay de Vacunas (IFV), creado en 1991 y Centro de Inmunología Molecular (CIM), inaugurado en 1994.

En video: Algunos datos sobre las vacunas cubanas frente a la variante Delta: