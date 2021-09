Dan a conocer preselección cubana de softbol rumbo al panamericano

Los experimentados Alain Román, Gusbel Plutín y Yersander Rodríguez encabezan la preselección cubana de softbol, que se concentrará en Ciego de Ávila desde el 19 de septiembre, con vistas a participar en el Campeonato Panamericano, previsto del 19 al 27 de febrero de 2022, en Paraná, Argentina.



Según informó a Radio Rebelde el presidente de la Federación Cubana de la disciplina, Juan Reinaldo Pérez Pardo, el grupo lo integran tres receptores, siete jugadores de cuadro, occho jardineros y seis lanzadores.



De la preselección saldrán los 15 jugadores que asistirán al certamen continental, lid que otorga boletos para el Campeonato Mundial de Nueva Zelanda y los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe, en El Salvador.



“Desde el mes de mayo hemos intentado concentrar a los atletas en territorio avileño y no ha sido posible por la situación epidemiológica. Por suerte se han creado las condiciones y tendremos a los 24 jugadores entrenando a partir del 19 de este mes, bajo el formato burbuja”, dijo el Pérez Pardo.



Como ruta crítica, el equipo cubano pretende realizar una base de preparación a finales del mes de noviembre en Colombia y se espera la confirmación de otra en Guatemala.



“Tenemos previsto incluirnos en un circuito por la costa Norte colombiana, que sería del 24 de noviembre al 5 de diciembre, en las ciudades de Barranquilla, Sincelejo y probablemente en Montería”.



El también comisionado nacional del conocido deporte de la “bola blanda” comentó que se mantiene la base del conjunto que ganó el título en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla en 2018 y que asistió al Campeonato Mundial de República Checa y los panamericanos de Lima, estos dos últimos certámenes celebrados en 2019.



“El núcleo de este equipo es el mismo, aunque hay inclusión de jugadores nuevos en esta preselección y algunos de ellos con posibilidades de hacer el grado al panamericano de Argentina. En dependencia de cómo se comporten en el proceso de preparación, puede haber cambios en la nómina”, afirmó.



Los jugadores que forman la línea central mantienen el protagonismo en la selección. “Son figuras ya consagradas y con resultados. Son los casos del receptor Reinier Vera, el camarero Yersander Rodríguez, el torpedero Luis Domínguez y el jardinero central Juan C. Rodríguez”, mencionó.



En el equipo que dirige Leonardo Cárdenas, no están definidos quiénes jugarán la tercera y primera base. Al respecto, Pérez Pardo sentenció que probarán en la preselección a varios atletas.



“El que más cerca ha estado de jugar regular en la antesala es Osvaldo Pérez, que ha tenido un buen rendimiento en los Campeonatos Nacionales, en los entrenamientos y en los equipos Cuba cuando ha estado. Ahí también tenemos a César Bouza, Wilfredo Sánchez y Yurisander Ramos, quienes también la pueden jugar. En primera está Yasmani Ríos, titular de los últimos años, y probaremos a Yudiel Acevedo y Yasmani Álvarez”, explicó.



Lanzadores:



Alain Román



Gusbel Plutín



Alberto Hernández



Yosvani Cárdenas



Eduardo Campos



Javier Navarro



Receptores:



Reinier Vera



Andrés Reina



Antonio Sixto



Jugadores de cuadro:



Yersander Rodríguez



Luis Domínguez



Wilfredo Sánchez



Osvaldo Pérez



César Bouza



Yasmani Ríos



Yudiel Acevedo



Jardineros:



Juan C. Rodríguez



Roger Rossete



Reinaldo Lamhote



Yuri Rodríguez



Miguel Savigne



Anibal Vaillant



Yasmani Álvarez



Yurisander Ramos



