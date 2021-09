Miguel Díaz-Canel a los universitarios: “Ustedes son catalizadores en escenarios de la Cuba actual”

El salón Portocarrero del Palacio de la Revolución acogió este jueves el encuentro del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel con estudiantes de la Universidad de La Habana.

Los universitarios iban hablando y el dignatario iba compartiendo sus reflexiones en un encuentro que, como él dijo en algún momento, versó sobre disímiles temas.

“Hoy no me imagino –aseguró el Jefe de Estado a estudiantes y profesores de la Universidad de La Habana– en qué circunstancias podríamos estar de más complejidad, en momentos como este, si no hubiera sido por la manera en que los jóvenes se involucraron en todas estas problemáticas de la pandemia, de la participación también en el trabajo con los barrios”.

A los jóvenes que se han sumergido en los barrios con desafíos sociales, que han estado en centros de aislamiento, que han hecho diagnósticos y desde distintas áreas del conocimiento están haciendo propuestas de un mejor país, Díaz-Canel expresó que ellos, verdaderos catalizadores en escenarios de la Cuba actual, han sabido suplir ciertas carencias en la objetividad del pensamiento, en el ejercicio de la crítica; y han aportado una visión más juvenil, dinámica, rebelde y comprometida en tanto han apreciado un grupo de problemáticas.

“Nos seguiremos viendo”, dijo el dignatario hacia el final del intercambio que tuvo como comienzo el testimonio de un joven sobre la participación de él y de sus contemporáneos en la barriada de Lawton, en Diez de Octubre, o en comunidades como La Timba y el Fanguito, en el municipio de Plaza de la Revolución.

Hay que seguirse expandiendo, identificar qué acciones en el orden material y, sobre todo, en el sentimental, pueden emprenderse en los lugares más necesitados. Esa idea resultó recurrente entre los estudiantes, quienes se refirieron a la importancia de impartir la filosofía marxista como lo que debe ser entre revolucionarios: una herramienta de transformación y no un “ladrillo” teórico.

Sobre ese tópico, el presidente destacó el valor de que logremos encantar, desde las aulas, con la impartición del Marxismo, porque “no le damos la belleza teórica que tiene”; y luego, cuando se produce un vacío de conocimientos y otras corrientes de pensamiento nos golpean, ni siquiera tenemos la posibilidad de comparar y de poder discernir “de qué lado está la razón”.

“Creo que para mejorar la enseñanza del Marxismo, sobre todo en los jóvenes –resaltó el mandatario– necesitamos también de lo que ustedes puedan aportar desde la carrera, sobre todo con esa convicción que tienen”.

El estudiante de Sociología, Javier Sánchez, acotó que no debe existir una separación entre la teoría marxista y la praxis de ese pensamiento en un escenario como el de las comunidades. Él abogó, además, por la defensa de la Revolución desde métodos atractivos, que sumen a las nuevas generaciones; y habló de esa Revolución como de un proceso continuo, que permita el cuestionamiento incesante de todo cuanto hagamos mal.

La crítica, razonó Díaz-Canel, debe ser un arma nuestra, como método, en el camino de superarnos; “no puede ser monopolio de la contrarrevolución”. Y abogó por hacer análisis que ni sobreestimen ni subvaloren los problemas, sino que vean cada situación en la medida justa. “Hay que ver –añadió- cómo las cosas se perfeccionan, cómo hay cosas que pueden coger otro ritmo; y para eso sí es necesario que haya mecanismos de participación y espacios donde la gente pueda decir lo que piensa”.

Contaron que fueron muy bien recibidos en barrios como el Fanguito. Allí acopiaron datos sobre las necesidades. Y resultó emocionante, según una joven, tropezar con las tuberías que serían instaladas para llevar el agua a lugares urgidos de ese recurso.

Los futuros profesionales aspiran a hacer dibujos con los niños del lugar, porque eso será muy bueno para la imaginación y el bienestar sicológico. Poco a poco los cambios se hacen notar: se sabe de una señora a la que le harán nueva su casa; y de un basurero que será convertido en mirador de la barriada.

Con ese ánimo restaurativo, los universitarios también llegaron hasta el municipio de Marianao, con sus Brigadas Universitarias de Trabajo. A propósito de la experiencia, los jóvenes abogaron porque prime la sensibilidad en la solución de los problemas de la gente.

Se sumaron los testimonios de quienes estuvieron ayudando en la provincia de Matanzas, de quienes miraron por dentro el Sistema de Atención a la Familia (SAF), de quienes tropezaron con todo tipo de dificultades. “No te desanimes nunca”, pidió Díaz-Canel a una joven que contó en detalles su experiencia en el enfrentamiento a los demonios de la desidia y la ineficiencia.

“Les pido que no se desanimen con los problemas. Aquí hay que meterles el pecho a los problemas”, hizo énfasis el primer secretario a los universitarios, que también hablaron sobre la aspiración de rescatar, en breve, el proyecto de la Universidad Popular –idea del líder Julio Antonio Mella–, con el fin de llevar conocimientos de corte histórico o social a los barrios, de romper con ese halo elitista de que un universitario no baja desde la escalinata hasta lo más profundo del pueblo.

“Hay una voluntad de transformar –dijo el Jefe de Estado–; y eso nos está llevando también a que desde el Gobierno haya otra manera de ver qué políticas públicas hay que complementar o ampliar, qué mecanismos hay que perfeccionar. La Revolución se lo ha enseñado a uno: la vida hay que enfrentarla con optimismo, porque lo que quieren (nuestros enemigos) es vernos como defraudados, nos quieren desunir; y nosotros tenemos que irnos por encima de todo eso, porque esa ha sido la vida de la Revolución”.

José Alejandro Ricardo García, profesor de Química y secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad de La Habana, habló al presidente sobre el compromiso de los jóvenes; y resaltó que la participación les ha permitido crecer en valores. La Covid-19 ha enseñado, afirmó, que la vida humana es lo más importante, que valen mucho la solidaridad y conversar con las personas.

Todo este ejercicio que estamos haciendo, al final va a redundar en impulsar y en renovar mecanismos de trabajo, dijo Díaz-Canel a los jóvenes.

“Recuerden que planteamos en el Octavo Congreso del Partido que a los jóvenes había que prestarles atención como las personas tan importantes que son en nuestra sociedad, y estamos siendo consecuentes con eso”, reflexionó el mandatario, quien no pasó por alto cuánto ellos han enriquecido con sus criterios cada encuentro que la dirección del país ha sostenido con distintos sectores.

Ustedes han aportado –argumentó– al modo en que tenemos que concebir los procesos, a la integralidad con que hay que proyectar las tareas, y también nos han dado muchas ideas sobre el trabajo social, sobre las políticas públicas, la atención a vulnerables, la reconstrucción de la relación Estado-Gobierno-Partido-Pueblo, sobre cómo buscamos una participación mayor, cómo logramos que todos nuestros mecanismos sean más democráticos.

“Creo –subrayó– que todo este ejercicio que estamos haciendo, al final va a redundar en impulsar y en renovar mecanismos de trabajo, en levantar elementos de vergüenza, de dignidad, de honestidad, que son valores que hay en nuestra gente; y que todo esto nos lleve a caminos más efectivos en toda la gestión integral que tiene que hacer el pueblo junto al Gobierno, y dirigido por el Partido, en su participación dentro del proceso revolucionario”.

A este encuentro del presidente cubano con los jóvenes asistieron también Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado y jefe del Departamento de Educación, Deportes y Ciencia en el Comité Central; el vice primer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella; la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García; el ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi; así como Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la capital, y el gobernador Reinaldo García Zapata.

Por: Alina Perera Robbio/Granma