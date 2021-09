Trabajar duro y frenar la pandemia, todo por La Habana

El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, expresó este jueves que La Habana está realizando un meritorio trabajo en el enfrentamiento a la Covid-19 y orientó mantener ese efectivo sistema de prevención y control, que ha permitido hacer sostenible la disminución de casos en las últimas semanas.



La afirmación se produjo durante la sesión ampliada del Grupo Temporal de Trabajo (GTT) de la capital, que estuvo encabezada por sus máximas autoridades y en la participó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, así como otros miembros del Consejo de Ministros.



El encuentro se inició con la intervención del Gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata, quien actualizó a los asistentes sobre la situación epidemiológica y el cumplimiento del plan de acciones para enfrentar la pandemia.



A continuación el titular de Salud Pública analizó el comportamiento de la epidemia en la última semana, durante la cual descendió la tasa de incidencia en un 36, 3 por ciento.



Se reiteró que los municipios de Boyeros, Diez de Octubre, Arroyo Naranjo, Habana del Este, Centro Habana y La Lisa como los que concentran la mayor cantidad de casos acumulados, con un 50 por ciento del total. Con respecto a la semana anterior los que más incrementan son el Cerro y Plaza de la Revolución.



Por otro lado, se conoció que aumentan los sugestivos pero descienden los sospechosos, y la letalidad (proporción de fallecidos por total de enfermos) se eleva con respecto a los siete días anteriores, reportándose 43 fallecidos.



El número de infantes contagiados sigue siendo elevado aunque en los tres últimos días ha tendido a disminuir: de 260 diarios a menos de 200. La transmisión intradomiciliaria sigue predominando pues se infecta una persona y contagia a casi todos sus convivientes.



Portal Miranda insistió en la necesidad de elevar la percepción de riesgo en el seno familiar para proteger a niños, ancianos, embarazadas y recién paridas.



Por su parte, el doctor Emilio Delgado Iznaga, director provincial de Salud, expuso las acciones que se han desarrollado en el sector para hacer cumplir los protocolos sanitarios y reafirmar la tendencia a la disminución de positivos a la Covid-19.



En las salas de terapia se atienden un promedio de 75-80 pacientes graves y críticos, incluyendo los residentes de Artemisa ingresados en la capital,

lo que también significa una disminución.



El directivo señaló como tendencia la extensión en el tiempo de los síntomas en los enfermos, que no se limitan a los primeros cinco días de diagnosticados, lo que puede estar relacionado con las nuevas cepas.



El facultativo confirmó que este viernes se inicia la vacunación de casi 140 mil menores de entre 12 y 18 años en más de 500 sitios vacunales habilitados en los planteles educacionales.



Antes de concluir el tema sanitario Portal Miranda alertó sobre el incremento de la incidencia del dengue en la capital, favorecido por el ciclo estacional del mosquito Aedes Aegyti. En la reunión se informó que en estos momentos se garantiza el combustible para la fumigación en los municipios más críticos.



Durante su intervención en el encuentro la doctora Yadira Olivera Nodarse, directora del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología, aseguró que en la última semana se registró una reactividad del 40 por ciento lo cual se considera alta, por lo que se prioriza también el enfrentamiento a la arbovirosis, para lo cual se completa en estos momentos las brigadas antivectoriales en los municipios.



En la conclusión del tema sanitario el primer ministro reiteró la importancia de seguir cumpliendo como hasta ahora los protocolos establecidos para enfrentar la Covid-19 y agilizar todo lo que se pueda la vacunación, lo cual permitiría en un momento determinado la reactivación de la Gastronomía y otros servicios en la modalidad presencial.



“Tenemos que tratar de aproximarnos a una nueva normalidad en los próximos meses para asegurar un fin de año más placentero para el pueblo de la capital y de todo el país; nuestra gente se lo merece por su colaboración y disciplina en esta batalla contra la pandemia que se ha prolongado ya durante 18 meses”, expresó.

El primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar (a la izquierda), destacó el carácter social de estas transformaciones en barrios capitalinos.



Plan de Transformación Integral de los Barrios



El gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata, expuso que para dar cumplimiento a ese programa en las comunidades más desfavorecidas de la capital se han legalizado hasta el momento mil 825 viviendas y se entregaron seis mil 876 libretas de abastecimientos a igual número de núcleos familiares que no estaban inscriptos en el Registro de Consumidores.



Más de 700 madres con tres hijos o más fueron visitadas y son asistidas económicamente, al igual que mil 869 familias vulnerables.



Las entidades estatales provinciales y nacionales han ejecutado el 56 por ciento de las acciones previstas, con una mayor incidencia en los sectores de Recursos Hidráulicos, la Empresa Eléctrica, los Servicios Comunales y ETECSA.



Los viales de los municipios Arroyo Naranjo, Diez de Octubre, Habana Vieja y Guanabacoa han sido los más beneficiados por el vertimiento de 31 mil 208 toneladas de asfalto, a lo que se añade la reparación de un número considerable de aceras.



El primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, destacó el carácter social de estas transformaciones, que no sólo reparan las infraestructuras y responden a algunas necesidades básicas de los pobladores sino que elevan su autoestima y les da confianza en que la Revolución se ocupará siempre de ellos.



El dirigente partidista se refirió a los recorridos realizados en los últimos días por algunos de los barrios vulnerables en los cuales se apreciaron los cambios realizados hasta el momento, así como el entusiasmo de los vecinos y su participación activa en la obra transformadora.



El primer ministro reconoció los avances logrados en poco más de un mes de intenso trabajo y definió que ese programa social se ha convertido en una referencia para el resto del país.



Otro tema abordado en la reunión del GTT fue el de las obras que se realizan en el consejo popular Lawton, tras el fallo de una infraestructura que afectó severamente dos viviendas, a partir de unas intervenciones hidráulicas para mejorar el abasto de agua en la zona.



El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ingeniero Antonio Rodríguez Rodríguez, explicó los pormenores técnicos de la reparación en marcha y aseguró que se restauraran las viviendas dañadas.



Las familias damnificadas fueron reubicados en locales adecuados para su estadía durante el tiempo que sea necesario.



Marrero indagó sobre las medidas que se implementarán para que ese lamentable hecho no vuelva a suceder y orientó dar seguimiento a la situación de las personas afectadas.



A continuación el premier actualizó a los participantes en la sesión del GTT sobre las afectaciones en el sistema eléctrico nacional, que debe tener solución en los próximos días.



Aunque La Habana no debe verse afectada, es necesario insistir en el ahorro porque es una gran consumidora de ese servicio y tiene una incidencia decisiva en la generación nacional, indicó.



Por último, el jefe de Gobierno reconoció el trabajo sostenido que se desarrolla en la capital en varios frentes estratégicos, y convocó a continuar trabajando fuerte para culminar el año con indicadores que permitan acelerar la recuperación de la economía y sostener las conquistas sociales de la Revolución.