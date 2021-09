Nayu Méndez: “Soy de esas cantantes que me gusta darlo todo con la voz” (+Video)

La vida artística de la joven intérprete Nayelis Méndez acaba de comenzar. Así lo siente ella, segura de que -a las puertas de sus 20 años- falta mucho por crecer y por aprender. Aun así, la frescura y el timbre de su voz dulce, unida a su fuerza como vocalista, la colocan entre las promesas de la música capitalina.

En el año 2019 debutó como solista en televisión, al presentarse en el programa Tengo algo que decirte, con el tema Nuestro amor, de la autoría de Maureen García. No obstante, integra desde ese mismo año el grupo musical Desconectados, con el cual ha realizado presentaciones en diferentes escenarios y en diversos medios de comunicación. Además, ya ha entrado en algunas listas de éxitos de la radio cubana.

En entrevista exclusiva a esta emisora, Nayu Méndez (nombre artístico) comenta sobre sus motivaciones, experiencias y anhelos.

Radio Coco (RC) / ¿Cómo llega la música a tu vida?

Nayu Méndez (NM) / Comencé a cantar a los ocho años de edad. La música llegó a mi vida de manera espontánea y es algo maravilloso. Desde siempre me sentí atraída por el mundo de las artes, también me gusta el teatro y la plástica, aunque el canto es mi mayor pasión.

RC/ ¿Cuándo decides que quieres desarrollar una carrera artística?

NM/ A los 15 años comencé a tomar clases de canto con la destacada cantautora Maureen García. A partir de ese momento decidí construir una carrera artística con la seriedad que requiere. El hecho de subirme por primera vez a un escenario y enfrentarme al público fue un factor determinante para darme cuenta que la música era mi camino, y poco a poco me fui trazando metas. En el 2019 me presenté por primera vez en televisión con el tema Nuestro Amor, una balada de la autoría de Maureen García, a quien le estoy muy agradecida por sus valiosas enseñanzas.

RC/ ¿Qué tipo de música te gusta interpretar?

NM/ Me gustan todos los géneros musicales, aunque creo que me desenvuelvo mejor en el pop, la balada y la fusión. Prefiero interpretar obras difíciles, soy de esas cantantes que me gusta darlo todo con la voz.

RC/ ¿A quienes consideras cómo tus influencias musicales?

NM/ Admiro profundamente a la gran Omara Portuondo, también a Laritza Bacallao, mi profesora Maureen García, Beatriz Márquez, Maureen Iznaga, y otras intérpretes del área internacional.

Nayu junto a sus compañeros del grupo Desconectados. Foto: Tomada de Facebook

RC/ Coméntame sobre tu experiencia con el grupo Desconectados

NM/ Yo entré al grupo en el 2019 a través del concurso “Cancionero Visión” y desde el inicio hemos sido como una familia. Siento un gran aprecio por mis compañeros Erick Padrón, vocalista, y Randy Marin, director y vocalista de la agrupación. Con ellos pude presentarme en distintos lugares antes de la COVID como en el Club Barbaram Pepitos Bar en el “Proyecto Cultural Germán Nogueira y Sus Invitados”, también en la peña de Diana Rosa Suárez en el Delirio Habanero, eventos organizados por emisoras de radio, etc.

RC/ ¿Cuáles consideras los obstáculos más complejos de la vida artística?

NM/ Existen muchos obstáculos en esta profesión, es una carrera muy difícil y requiere de constante esfuerzo. Pudiera citarte varios ejemplos, pero creo que todas las dificultades se superan teniendo confianza en uno mismo, y desde luego, también preparándose, estudiando y aprendiendo.

RC/ ¿Cuáles son tus aspiraciones profesionales?

NM/ Considero que mi carrera recién comienza, pues soy muy joven aún. Me esfuerzo para madurar personal y profesionalmente y para que mi trabajo se conozca, pues mi mayor sueño es llegar al corazón del público por medio del canto. Por ello, a pesar de la pandemia, no se detienen mis proyectos.

De hecho, en los últimos meses me he sentido muy contenta por el resultado que ha tenido el tema “Nuestro Peor Rival”, que se está escuchando en la radio cubana y ha logrado entrar en las listas de éxito. Además está sonando en emisoras internacionales.