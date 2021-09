Un control indispensable para salir ilesos frente al coronavirus (+Video)

En medio de esta larga pandemia que sufre la humanidad con la Covid-19 inundan las redes sociales y la comunicación interpersonal diversas fórmulas, científicas o no, para ahuyentar el virus o sacarlo de nuestro cuerpo.

De esta manera, llegan consejos desde cualquier confín del mundo y hay quien, sin pensarlo dos veces, pone manos a la obra. Sin embargo, muchos no reparan en que para escapar ilesos hay que vigilar una condición de salud personal que no a pocos ha jugado malas pasadas.

Nos referimos justamente a la hipertensión arterial (HTA), un reconocido problema sanitario que afecta a más del 30 por ciento de la población adulta en el mundo, y que desde los inicios de la pandemia de COVID-19 en China, se identificó como una amenaza que pesaría en la evolución de los contagiados.

Las evidencias mostraron desde entonces que los casos con las formas más graves de la enfermedad, tenían como promedio edades más avanzadas y con una elevada frecuencia padecían de hipertensión arterial: comorbilidad más frecuente en los enfermos que evolucionaban mal y morían.

Esta tendencia, ha sido constantemente reportada a nivel internacional, incluyendo a Cuba, hecho que no es de extrañar pues en la Isla se ha comprobado la elevada prevalencia de la enfermedad, es decir que aproximadamente la tercera parte de las personas de 15 años y más “padecen” aquí de presión alta.

Entonces, no lo pierda de vista, mantener este factor de riesgo controlado es tan importante como usar nasobuco para protegerse del virus y no poner la vida al filo del precipicio. Para quien esté al tanto de las estadísticas diarias de los enfermos graves, críticos y fallecidos por complicaciones de la Covid-19 en nuestro país, ya ésta debe ser una lección aprendida, no para observar en la etapa postpandemia, sino, para ahora mismo.