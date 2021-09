¿Qué esperan Frank Abel Álvarez y Guillermo García del mundial sub.23?

El lanzador Frank Abel Álvarez y el jugador de posición Guillermo García son dos de los referentes en el equipo Cuba que intervendrá en la III Copa Mundial de Béisbol sub.23 años, cuyo inicio está previsto para el 23 de septiembre, en la ciudades mexicanas de Obregón y Hermosillo.



Álvarez comentó a la COCO acerca de la responsabilidad que asumirá como principal relevista del conjunto, para lo cual afirmó haber tenido una preparación satisfactoria.



“He asimilado las cargas, lo que me ha permitido el fortalecimiento de los músculos y ganar resistencia de piernas, elementos necesarios para mantener estabilidad en el trabajo monticular”, dijo a la emisora habanera.



Capaz de sobrepasar las 92 millas, el repertorio del pinareño incluye una recta potente y el cambio de velocidad como lanzamientos fundamentales, así como una bola movida que ha perfeccionado durante la preparación.



En relación con su control, manifestó que los entrenadores han trabajado mucho con él en torno a la concentración, pues suele “perder la goma ante situaciones tensas de juego”, aspecto que debe mejorar para lograr preservar las ventajas cubanas.

Por su parte, el gramense Guillermo García manifestó a la COCO sentirse en óptima forma deportiva para enfrentar con éxito la justa béisbolera en México, donde debe tener un puesto de responsabilidad en el lineup titular.



“Los entrenamientos se han comportado a la altura de lo que esperaba. He podido sacar bien los brazos ante lanzamientos rápidos, tengo buena aceleración en el swing, y esto me permitirá buscar conexiones de largo metraje e impulsar las carreras en el momento oportuno”, comentó el jugador de 21 años.



Sobre su desempeño a la defensa, mencionó que prefiere jugar en primera base, “debido a las constantes jugadas que ocurren en el cuadro, no así en los jardines, donde el juego es más pausado”.



Finalmente envió un mensaje de confianza a los seguidores de la pelota antillana: “Exhorto a seguir la actuación de Cuba hasta el final, pues se lleva a México un equipo con talento, mentalidad ganadora y las herramientas necesarias para dar alegrías a la afición beisbolera del país”, concluyó.