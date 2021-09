Robiel Yankiel Sol: el cariño del barrio es otro oro olímpico (+Fotos)

Vecinos del Consejo Popular El Carmelo, en el habanero municipio Plaza de la Revolución, dieron la bienvenida en su regreso glorioso a Cuba a Robiel Yankiel Sol Cervantes, campeón en salto de longitud, categoría T-46, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.



Al recibimiento, organizado por el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder), acudieron representantes de la Asociación Cubana de Limitados Físicos Motores, de las organizaciones políticas y de masas en esa demarcación y contó, además, con la presencia de Lien Gay Rodríguez, primera entrenadora del atleta.

Robiel Sol junto a su primera entrenadora Lien Gay. Foto: Neuris Blanco.

En representación de sus vecinos, Maritza Navarro Martínez, dio la bienvenida al joven deportista.



“Hoy te recibimos con alegría y gran admiración. Desde que saliste a competir por esas cuatro letras que forman el nombre de Cuba pusiste el extra como todos tus contrincantes, pero esa victoria con sabor a caña y ron, fuiste tú quien la logró”, expresó.

Foto: Neuris Blanco.

Emocionado al saberse tan reconocido por su pueblo, el joven campeón paralímpico, ofreció declaraciones a la COCO.



“Me siento contento por el recibimiento que me ha dado el barrio, mi pueblo, el Inder y las autoridades del municipio; agradecido con todos y feliz de llegar a casa. Este cariño me compromete a seguir enfocado en mi carrera deportiva para dar más alegrías a Cuba.



“Al pueblo de la capital cubana y del país doy gracias por apoyarme en todo momento, por las cartas, los mensajes y las felicitaciones que me llegaron antes y después de la competencia. Este triunfo es de ellos también”, puntualizó.

Foto: Neuris Blanco.

Sol Cervantes recibió presentes de organismos e instituciones del municipio en reconocimiento a la actuación en los Juegos Paralímpicos de Tokio y por haber logrado la primera medalla de oro de la delegación cubana en la cita multideportiva, a lo que se sumó el derroche de emociones de quienes acudieron a recibirlo luego de su excelente actuación.

Foto: Neuris Blanco.