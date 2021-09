Voleibolistas cubanos caen por segunda ocasión en mundial sub.21

El equipo cubano de voleibol masculino sufrió su segunda derrota en el Campeonato Mundial sub.21, que se desarrolla en ciudades de Bulgaria e Italia, hasta el 3 de octubre.



En la ciudad búlgara de Sofía, el conjunto antillano cedió en parciales corridos ante los locales (21-25, 22-25 y 21-25), en sets parejos donde los europeos después de los segundos tiempos técnicos lograron siempre mantener la ventaja.



Los búlgaros lideraron el ataque con 42 tantos efectivos por 37 de los caribeños, mientras que en el bloqueo y el servicio la diferencia fue mínima. Los cubanos fueron mejores en la defensa de la net con ocho muros y los ganadores dominaron con el saque al conseguir cuatro aces.



Los cubanos cometieron 22 errores por 16 de sus adversarios.



Como en el partido ante Polonia, tanto Marlon Yant, quien de desempeña en el club italiano Cucine Lube Civitanova, como José Miguel Gutiérrrez, del elenco francés Chaumont 52, fueron los mayores anotadores antillanos con 13 y 12 cartones, respectivamente. Además, Alexei Ramírez aportó nueve tantos.



El de mejor registro en el encuentro fue el búlgaro Denis Karyagin con 17 puntos, seguido de su compañero Aleksandar Nikolov con 13.



Bulgaria fue campeón mundial sub.21 en 1991 y en 2003 obtuvieron la presea de bronce. Desde entonces no ha conquistado resultados importantes, e incluso en ocasiones no han logrado el boleto a la justa universal.



El podio más reciente de Cuba en estos certámenes fue el subcampeonato en 2017, donde tanto Gutiérrez como Yant formaron parte de la plantilla.



Esta derrota deja a Cuba sin posibilidades de avanzar a la ronda de los ocho mejores, pues solo clasifican los dos primeros de cada grupo. Polonia, tres veces titular de la categoría, y Bulgaria, se encuentran empatados con dos victorias sin fracasos, por lo que este sábado definirán el liderazgo del grupo B.



Esta selección cubana tuvo poco tiempo de entrenamiento, pero posee figuras que juegan en importantes clubes internacionales, en los cuales han rubricado buenas actuaciones. Sin embargo, la experiencia obtenida no devino en buen desempeño con el elenco nacional.



Cuba continúa sin encontrar el sendero ganador en las diferentes categorías en las cuales ha competido en este 2021. Si bien en el sector varonil el talento hace presagiar un futuro más alentador que entre las mujeres, las satisfacciones siguen sin llegar. Calidad existe en los jugadores cubanos, pero algo falla cuando se trata de lograr el engranaje como equipo.