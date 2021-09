Regla Torres: “Regresar a la élite del voleibol mundial requiere mucho empeño”

La mejor voleibolista del mundo en el siglo XX, la habanera Regla Torres, considera que falta mucho trabajo por hacer y cuestiones por cambiar para que las selecciones cubanas del deporte de la malla alta vuelvan a estar entre las más encumbradas a nivel internacional.



En declaraciones a la COCO, las tres veces campeona olímpica y doble monarca mundial con la Morenas del Caribe, valoró algunos de los obstáculos que enfrenta el voleibol antillano para alcanzar buenos resultados.



De acuerdo con la espigada exatleta de la capital cubana, algunos de los problemas más recurrentes radican en que las jugadoras actuales se ven imposibilitadas de topar con las mejores del mundo, algunas no se consagran en los entrenamientos como sucedía en el tiempo dorado de Cuba y no pocas veces los entrenadores son cuestionados por los padres de las atletas ante llamados de atención.



Además, Torres mencionó que existen pocos estímulos a los entrenadores de la base y activistas, realidad que genera desmotivación en quienes tienen en sus manos la captación y preparación de las niñas desde edades tempranas, relevo de una generación actual de voleibolistas estancadas en cuanto a resultados.



La otrora central de las selecciones caribeñas también ratificó su amor por el deporte al cual dedicó buena parte de su vida, el mismo que ahora no encuentra el camino del éxito, razón que afirma le genera mucho pesar. “Para revertir la situación negativa hay que poner todo empeño y no solo es tarea de la Federación Cubana de Voleibol”, precisó la gloria del deporte cubano.