Orlandito Martínez siempre noqueó a los desconfiados

Cuba fue hacia el cuadrilátero de los Juegos Olímpicos Múnich 1972 con un potente equipo, basado en técnicas, coraje y habilidades, en el cual figuraba un joven habanero llamado Orlando Martínez.

Eran momentos de creación, de fundación y se fortalecía la Escuela Cubana de Boxeo, con Alcides Sagarra y Sarvelio Fuentes al frente.

Orlandito, como le llamaban, compitió en los 54 kilogramos. El muchacho del municipio habanero San Miguel del Padrón había comenzado su andar entre las cuerdas en el escenario rústico del barrio conocido como Juanelo.

No crean que llegó fácil a la justa alemana. Ya sabrán después, ahora enfoquemos en su primera batalla. Da mucho más de lo recibe frente el birmano Hamhung Win. Victoria 4-1. Necesitaba espejuelos quien votó por el otro. En octavos de final, el irlandés Michael Dowling se fajó con el cubano, pero el cubano lo vence 3×2.

El indonesio Ferry Egberty Moniaga poseía menor potencia: golpes inefectivos, le entraron fácil los que le envió Martínez, quien se impuso por veredicto unánime. Semifinal: el británico George Turpin se tornó muro, pero al final le levantaron el brazo al capitalino, vencedor 3×2.

El mexicano Alfonso Zamora presentó gran nivel, que luego enseñó en el mundillo rentado, mas su opositor fue demasiado para él en la lid germana: lo lanzó al subtítulo por cinco a cero. ¡Orlando Martínez se convirtió en el primer campeón olímpico antillano después de la victoria de la Revolución Cubana!

Tan querido por sus compatriotas, mucho dolió la reciente muerte de Orlandito. No hacía falta pronunciar sus apellidos. Hombre sencillo, buen ciudadano, nacido en cuna lejos del oro, conquistador de aquel oro glorioso en el gran certamen escenificado en Múnich.

Este habanero ascendió y pudo destacarse en el escenario nacional e internacional, apoyado por la nueva situación del país. Pero no arribó a la cúspide con paso rápido ni siempre estuvo en un jardín; al menos, las flores tenían demasiadas espinas.

Todavía no estaba establecida la Escuela Cubana de Boxeo, ni esta danzaba como debía, basada en la concepción del extraordinario Kid Chocolate, cuando advirtió: “El boxeo es el arte de dar y que no te den…”, transformada en el que no te den y dar, según Sagarra.

El estilo de Orlandito no complacía a muchos. No tenían fe en él. Algunos querían sacarlo del seleccionado cubano. A pesar de esa dificultad, compitió (51 kilos) en la magna cita de México 1968.

Cuando el húngaro Tibor Baradi lo derrotó por decisión, los escépticos cayeron con su frialdad terrible sobre el perdedor y lo pusieron a punto de la congelación. Tampoco mostraba un palmarés admirable panamericano y centroamericano, pues solo se coronó en la séptima cita continental de México 1975 y alcanzaría bronce en los centrocaribes de Santo Domingo 1974.

La opinión sabia del entrenador soviético Chervonenko, le cortó el andar a la desconfianza. Distinguió cualidades positivas en aquel peso mosca y en el completo Teófilo Stevenson (también sufrió al principio de esa desestimación), y luchó por convencer de esto a todos.

Chervonenko lo consiguió y declaró a la prensa en una ocasión: “Hay que trabajar con ellos, quitarles los defectos, aumentar sus condiciones, pero pueden llegar muy lejos”.

Quede claro que Orlandito Martínez siempre confió en sí mismo y su principal victoria vino desde el ring, pero no ocurrió sobre algún oponente: fue sobre quienes no creían en él. Los noqueó al convertirse en el primer cubano ganador de medalla de oro olímpica después de 1959.