Billy Rodríguez marca regreso de La Habana a los mundiales de boxeo

El púgil habanero Billy Rodríguez fue confirmado en la escuadra cubana de boxeo que asistirá al XXI Campeonato Mundial de Belgrado, Serbia, programado del 24 de octubre al 6 de noviembre.



El capitalino, de 23 años, es el vigente campeón nacional de los 49 kilogramos (kg), y su presencia en el plantel cubano marcará el retorno de La Habana a los certámenes del orbe en la categoría de mayores, luego de no participar en las tres ediciones precedentes.



Desde la cita de Almaty, Kazajstán, en 2013, donde asistió el supercompleto Yoandri Toirac, la capital no tenía representantes en un campeonato mundial.



A las justas de Doha 2015, Hamburgo 2017 y Ekaterimburgo 2019 no fueron convocados boxeadores de la capital cubana.



En la urbe kazaja, el superpesado Toirac ganó su primer combate ante un representante de Irlanda, pero luego cayó en octavos de final ante el ruso Magomed Omarov.



El minimosca Rodríguez, quien hará su debut en justas universales, intentará avanzar en el organigrama de los 48 kg y regalarle una medalla a La Habana, que no logra desde la cita de Milán, Italia, en 2009, cuando el crucero Osmay Acosta alcanzó la presea de plata.

En la capital de Serbia, además de Rodríguez, otros seis boxeadores tendrán su estreno en Campeonatos del Mundo. Son ellos Damián Arce, Osvel Caballero, Kevin Brown, Yoenlis Hernández, Herich Ruíz y Dainier Peró.



Completan la escuadra, bajo el mando de Rolando Acebal, los consagrados Yosbany Veitía, Lázaro Álvarez, y los campeones olímpicos de Tokio 2020, Andy Cruz, Roniel Iglesias, también monarca en Londres 2012, y Julio César La Cruz, que repitió en la urbe nipona la corona alcanzada en Río de Janeiro 2016.



Con 77 medallas de oro, Cuba domina la cima histórica por países en mundiales del llamado deporte de los puños y está en condiciones de llegar en Belgrado al lauro dorado 80.