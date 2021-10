Ciclista cubana Arlenis Sierra firmó con prestigioso club Movistar

La ciclista cubana Arlenis Sierra firmó por dos años (2022 y 2023) con el prestigioso club Movistar, de España, uno de los nueve con la máxima categoría de la élite UCI Women’s World Team.



“Como en años anteriores tuve nuevamente varias propuestas de diferentes equipos, pero la que más me interesó fue la de Movistar, porque me brinda muchas posibilidades para continuar desarrollándome”, manifestó en exclusiva a Jit la manzanillera de 28 años.



“Es un paso bastante grande para mí. Ya estaba acostumbrada al A. R. Monex -antes el Astana Women’s-, al cual estoy muy agradecida y en especial al entrenador Aldo Picolo, quien me trajo de Cuba a conocer las carreras en Europa y me dio la opción de experimentar el nivel en este continente”, agregó.



“También quiero dar las gracias a los directivos del equipo en general, que conmigo no se han comportado mal, pero en la vida a veces tienes que dar pasos para progresar o ver cómo funciona tanto en la vida personal como deportiva”, comentó.



“En Movistar podré disputar carreras, pero reconozco que voy a trabajar, pues están la subcampeona olímpica de Tokio 2020, Annemiek van Vleutun, y Enma Norsgaard, una destacada esprínter pura. Tendré que trabajar para ellas en varias competencias. No tengo problemas.

“Desde que llegué a Europa aprendí a correr por equipos, a hacerlo para otras. También lo van a hacer por mí cuando llegue el momento”, señaló.



“No obstante, quiero probar esta nueva experiencia, aprovechar este contrato por dos años y veremos qué sucede. Espero que los resultados sean mucho mejores y pueda avanzar un poco más en mi nivel deportivo”, sentenció.

Además de la extraclase corredora de Países Bajos, líder del ranking mundial de ruta, y la joven danesa, integran esa reconocida escuadra, radicada en Pamplona, la estadounidense Leah Thomas, la francesa Aude Biannic y la española Sheyla Gutiérrez, entre otras.



Sierra concluyó en el lugar 34 en Tokio 2020, en sus segundos juegos olímpicos. Ello no empaña otra sobresaliente temporada en la que participó en una veintena de carreras y se incluyó en el top ten en casi una decena.



Este año fue histórico su quinto lugar en el Campeonato mundial de Ruta, la mejor actuación de Cuba en un certamen de este tipo.



Tomado de Jit