Actividades deportivas llevaron alegría a pobladores del municipio Regla (+Fotos)

Pobladores del Consejo Popular Casa Blanca, en el habanero municipio Regla, disfrutaron este fin de semana de las actividades organizadas por el combinado deportivo Alberto Álvarez, como parte del proceso de intervención comunitaria que tiene lugar en la capital cubana.



Al respecto, Evisloy Área Gómez, subdirector general de la referida instalación, declaró para la COCO: “Hemos realizado diversas actividades para estimular a toda la población mediante juegos tradicionales y de mesa, la práctica de voleibol, fútbol y una exhibición de gimnasia rítmica deportiva protagonizada por niñas.



“El fin de semana deportivo finalizó con un gran festival recreativo, estímulos a los participantes en las actividades y la entrega de un donativo a la comunidad, consistente en un módulo de implementos para la recreación, incluidos algunos balones de fútbol y voleibol para el fomento y desarrollo de estas disciplinas en el barrio”, añadió Área Gómez.

Foto: Neuris Blanco.

Ana Lidia Martínez, profesora de Cultura Física, expresó su satisfacción con la labor realizada: “En la situación en que se encuentra el país con la pandemia y las dificultades económicas resulta vital este trabajo, que tiene gran aceptación en la comunidad, sobre todo por parte de los niños y los jóvenes”.



Entretanto, Alexis Borjas, joven profesor de recreación, manifestó: “Inicié mi vida profesional en esta comunidad, siempre con la voluntad de realizar buenas actividades y todo lo que está pasando ahora con este proceso de intervención me enamora más del trabajo y me convenzo de que quiero seguir aquí y dar lo mejor para el fomento del deporte”.

Foto: Neuris Blanco.

Los niños se muestraron contentos tras disfrutar las propuestas recreativas. Jonatán Pérez, dijo: “Es una manera de desarrollarnos a través del deporte y me siento bien con todo lo que se está haciendo”.



Carla Rodríguez no pudo ocultar su alegría y así lo reflejó: “Estoy contenta porque volvemos a jugar con los niños del barrio, siempre con el cuidado para no contagiarnos con la Covid-19. Los profesores son muy buenos, nos enseñan y protegen”.

Foto: Neuris Blanco.

Otro pequeño llamado Jesús Aguilera, expresó: “Para mí estás actividades son muy buenas y contribuyen a un mejor comportamiento de los niños, con todo el tiempo que hemos estado en cuarentena, sin ir a la escuela y sin poder salir de casa, necesitamos momentos como estos”.



Lo acontecido en el Consejo Popular Casa Blanca demuestra cuánto pueden aportar las actividades deportivas y recreativas al mejoramiento de la calidad de vida de la población de estas comunidades en proceso de transformación.