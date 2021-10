Mi madre me llamaba por teléfono todos los días. Me daba charlas larguísimas sobre recetas de cocina y sobre qué hacer, que no le abriera la puerta a nadie etc. Cada vez que iba a la casa y tenía que regresar, armaba una pelea por cualquier bobería, aunque en realidad el motivo era siempre mi partida. Una vez lejos, entonces era la más cariñosa del mundo… Narra Daisy sobre la reacciones de su madre cuando comenzó a estudiar Historia del Arte, en la Universidad de La Habana.

Aunque no está diagnosticado como una afección clínica, la crisis emocional transitoria conocida como nido vacío es un fenómeno que afecta a los padres cuando enfrentan el proceso de independencia de sus hijos al comenzar los estudios en otro lugar lejos de la casa, o cuando deciden vivir solos, cometa la licenciada en sicología Silvia Oliva.

La tristeza de quien ve partir a su hijo, aunque a la postre signifique un beneficio, deja atrás una serie de contradicciones y sentimientos que afectan a los padres cuando viven el instante en que uno o el menor de sus hijos, decide vivir independiente a ellos.

El proceso de adaptación a la nueva circunstancia transita por varias etapas al percibir el efecto de quien ya no está en casa, ni necesita atenciones y el tiempo, por instantes, parece ser ocioso ante el déficit de necesidades que antes era costumbre ocuparse y las dudas incrementan, sobre cómo los hijos enfrentarán la vida sin la presencia de ellos para protegerlos y apoyarlos.

Como parte de la dinámica de prepararse ante una circunstancia temporal, los expertos recomiendan que los padres se enfoquen en nuevas tareas o recuperen viejos hábitos cuando lo inevitable ocurra, para evitar consecuencias que conlleven a largos estados depresivos que pueden agravarse por el consumo de alcohol o reflejados en problemas conyugales al no entenderse ante la salida del vínculo que los unía.

Es comprender que quienes una vez fueron pequeños, también necesitan recorrer su propio camino.

Algunos de los síntomas más comunes que aparecen en los padres se identifican en: Deseos frecuentes de llorar, recordar constantemente etapas de la infancia, sensación de desesperanza, tristeza, insomnio, pérdida de sentido de la vida.

¿Es que no entiendo por qué vas a dejar tu casa, tus comodidades, a tu familia, para irte a otro lugar donde no conoces a nadie? Me preguntaba mi mamá, desconcertada cuando le dije que me iba a estudiar para otra universidad… ¿Bueno y que se siente no comer la comida que te hace mami? Preguntaba en tono sarcástico los primeros días cuando la llamaba por teléfono… Cuenta Héctor sobre la reacción de su madre cuando decidió irse a estudiar a otra provincia buscando vivir independiente de algún modo.

Desde la perspectiva de los hijos al entender que los padres no comprenden la naturaleza de su decisión, pueden percibir hacia ellos un trato poco frecuente como rudeza y hostilidad, mecanismos de defensa utilizados por sus progenitores ante una situación desconocida e inesperada, como lo es la separación y marcha del hogar.

En contraposición a las espirales de tristeza que puedan surgir, la salida de los hijos del hogar se dibuja como una oportunidad de redescubrimiento al ocuparse de asuntos aplazados por las exigencias domésticas y de atención hacia ellos.

La partida de quienes ocupan el centro del hogar, significa un desprendimiento, continuar transmitiendo seguridad es una manera de aminorar la pesadumbre y a la vez de mostrar que el apoyo es el mismo, a pesar de la distancia.

Idear nuevas rutinas, retomar costumbres, mantenerse positivo, reencontrarse con viejos amigos, compartir la experiencia con padres que hayan atravesado procesos similares, son algunas de las variantes que recomiendan los sicólogos ante las eventualidades emocionales que puedan surgir, pero sobre todo aceptar la circunstancia y manifestar apoyo a la decisión tomada por los hijos, son las opciones más saludables.

La capacidad de recuperación depende de las actitudes de los padres, el contexto y el apoyo profesional o familiar inciden en el proceso de adaptación, asegura la sicóloga Maday Rodríguez. Cuando es inevitable el vuelo y el nido vacío quede como recuerdo ante una circunstancia, como es la independencia de los hijos, mantener el ánimo y prepararse para el nuevo comienzo sin la presencia constante de ellos, la vía más saludable es comprender que quienes una vez fueron pequeños, también necesitan recorrer su propio camino y construir su nido para enfrentar el mañana con la experiencia y madurez necesaria, ante un proceso generacional y natural.