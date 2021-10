Bádminton cubano definió sus cuatro representantes para Cali 2021

Cuatro jugadores representarán al bádminton cubano en los I Juegos Panamericanos Júnior con escenario en Cali, Colombia, desde el 25 de noviembre al 5 de diciembre próximos.



La cuarteta la forman Yeily Mary Ortiz (Cienfuegos) y Thalía Mengana (Santiago de Cuba), así como Roberto Carlos Herrera y Daimer Roll, de esas propias provincias, respectivamente, todos menores de 23 años e integrantes del equipo nacional de lujo.



Alexis Ramírez, presidente de la federación cubana, anunció la buena nueva a Jit y confirmó que la selección se mantiene preparándose en la cancha de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, bajo la mira de los entrenadores Roberto Mollinedo y Humberto Daudinot.



Los antillanos competirán en los dos eventos convocados por los organizadores: individuales y dobles mixtos, que tendrán lugar los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre.



“Será difícil pensar en medallas con la presencia de tres países con reconocido desarrollo en este deporte, nos referimos a Canadá, Estados Unidos y Brasil, y no están incluidos en el programa los dobles en cada sexo, lo que nos hubiera dado la posibilidad de conseguir una mejor actuación, no obstante vamos a tratar de hacerlo en el mixto”, señaló.



El también comisionado nacional recordó que en esta edad todos los países tienen atletas y además de esos punteros hay que tener en cuenta a los equipos de Perú, México, Guatemala, Jamaica y República Dominicana.



“Yeily Mary tiene la experiencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y, junto a Herrera, la de la cita continental multideportiva de Lima 2019”, acotó.



Por su parte Roll y Mengana poseen la vivencia internacional en el tradicional torneo anual Giraldilla de La Habana, que debido a la Covid-19 no se celebró en 2020 y 2021.



Los antillanos enfrentarán nuevamente a foráneos en esta cita en Colombia, donde el bádminton se escenificará en el Centro de eventos Valle del Pacífico de la localidad de Yumbo, apenas a 12,9 kilómetros de Santiago de Cali.



Según el sitio de los juegos esta sala es la segunda más grande del país en su género y la más moderna del pacífico latinoamericano. Tiene una extensión de 80 mil metros cuadrados y sus espacios pueden transformarse de acuerdo con las necesidades de cada evento y albergar un máximo de 12 mil personas en un solo sitio, así como mil 200 plazas de parqueo.



En lo deportivo Valle del Pacífico fue la sede del Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas y una versión de la Copa del Mundo de Esgrima, pero este complejo ha sido anfitrión de infinidad de congresos, conferencias, simposios, cumbres y exposiciones, entre otros, con perfiles nacional e internacional.



