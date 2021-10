Crónica por una crisis: ¿mi oponente? (Parte I)

La Redacción Digital de la emisora COCO quiere homenajear, a partir de una serie de relatos*, la resistencia del pueblo de Cuba y la dimensión de estadista del Comandante en Jefe Fidel Castro en los días difíciles y estremecedores de la Crisis de Octubre.

Divido en tres partes, cada uno muestra el día a día vivido desde adentro y contado, como dice el autor en su presentación, “como un soldado del pueblo”.

¿Mi oponente? constituye el primero de ellos:

El negro alto y fuerte que conocí a los dos o tres días de estar en el campamento miliciano durante esta crisis que ha mordido a octubre, me cayó pesado desde el principio.

Se ríe como si se burla de uno, enseña par de colmillo de oro que desesperan. Luego, el cuerpazo ese lo mueve todo cuando se alegra.

Quisiera verme en bronca con el tipo este a ver si es tan duro como parece a más grandes que él lo hemos hecho correr en Cayo Hueso.

Cuando cortamos pequeños árboles en el bosque cercano, seguía mi ritmo de trabajo y cargó más troncos. Al calor de la brega… “Arriba, blanquito, arriba; así es como se hace”.

No le contesté por mi posición aquí, pero le hubiera querido hablar con los puños. Tuve que continuar trabajando, callado, tragándome la ira.

Pocas veces hemos hablado; en aquella ocasión en el bosque -y, para eso, me mantuve en silencio- y cierta noche en la barraca.

– ¿Tienes un cigarrito por ahí?

– No fumo.

– Verdá, si tú eres atleta.

Y otra vez la risa, los colmillos, el cuerpo, convulsión. Quise irla para arriba o mandarle bastante lejos, mas volví a vencer los impulsos.

Lo he observado muchas veces: abriendo trincheras, en la guardia, durante el almuerzo. Dos pulgadas más alto, musculoso, más inclinado a la gordura que yo.

También me saca par de años. Se ha ganado mi odio a cada paso. Sufro ese odio, lo enfrento. No debe ser pero si es un compañero si no me ha hecho nada por qué diablos siento así…Y no me impongo: sigue cayéndome mal.

Por eso, cuando oigo su nombre asociado con dos palabras: se va, no puedo aguantarme y corro hacia la barraca. Ahí está el hombre fuerte se rajó como cristal quiero verlo lleno de miedo con su cara fuera del mundo temblando.

Habla el sargento:

– Se los dije, no pueden negarlo: no coman tanta guayaba, conténtese con la comida. ¡Y han limpiado las matas!

Cerca de él, el negro con lágrimas bajándole por la cara.

– Yo me puedo quedar.

-Mira, Emilio, te tienes que ir. Te verán en el hospital y cuando estés bien, te echan pacá y si to se acabó, mejor, pal trabajo. Pero soltando tanta sangre por los fondillos, no te puedes quedar. Las hemorroides no son juego, Emilio.

Entonces, el negro alto y fuerte se acerca, me abraza, llora en mi hombro. Blanquito, dile que me dejen que yo tengo derecho a quedarme a morirme por esta Revolución no me abandones blanquito convéncelos que tú eres de labia fina anda…

Lo abrazo y es como si yo comenzara a limpiar con fuerza el alma.

*Nota: Tomado del libro Crónica por una crisis, de Víctor Joaquín Ortega Izquierdo, testimonio galardonado con el primer premio del género en el Concurso 13 de Marzo de 1986, publicado en enero de 1989.