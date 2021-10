Crónica por una crisis: a rehacer el refugio (Parte II)

Este mes se cumplen 59 años de la Crisis de Octubre o Crisis de los Misiles, considerada como la más peligrosa que atravesó el mundo en la segunda mitad de la centuria pasada.

La humanidad no debe olvidar este hecho donde se estuvo al borde de perecer en el holocausto nuclear, sobre todo para hacer lo posible por evitar su repetición.

El siguiente relato* narra algunos de los momentos vividos en aquella ocasión:

“Cuando una de esas equivocaciones se produce se nota una disminución del entusiasmo colectivo por efectos de una disminución cuantitativa de cada uno de los elementos que la forman y el trabajo se paraliza hasta quedar reducido a magnitudes insignificantes: es el instante de rectificar”. Ernesto “Che” Guevara

La Crisis de Octubre está pegadita al adiós. La desmovilización está cerca: la gringada no se va a lanzar. Todos quieren verse sabrositos en la casa.

El calor nos hiere como nunca, añoramos a las mujeres y la cerveza con tremendas ganas. Y ¡hay que arreglar el refugio! Los que dirigieron su construcción fueron los culpables; el error lo pagamos nosotros.

El comisario me manda a buscar. Sé que debemos decirle instructor político, pero nos gusta llamarlo tipo novela soviética. Entro en su tienda de campaña después que me manda a entrar.

“Escoge a dos o tres de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y trabaja en la reconstrucción del refugio. Y ¡choca, coño, choca! Hay que hacerles ganar disciplina, y están algo desorejados ahora”.

Mi cerebro es un ring en cuanto salgo de la tienda. ¿Quién le dijo que soy un robot? Discrepo con cualquier mayimbe si no me convence.

Ahora siento lo mismo que los demás milicianos de este batallón creado con hombres llegados con atraso a la conciencia. Pero merecen respeto: mostraron poseer valentía al decir sí a la patria en este octubre amenazado con una conflagración atómica.

Debido al mando, el refugio es muy malo. A las advertencias de Papo, el albañil, les dieron de lado y a él le tiraron los grados arriba. En el fracaso está el triunfo de Papo y el mío también. A pesar del carguito aquí, se lo dije a Cascaret: “Soy el mismo con cargos y sin cargos”.

¡Qué demonios! Aquí todos somos uno. El fracaso es de todos. La UJC me envío aquí para fortalecer la unidad, debo canalizar la rebeldía aún más que allá afuera. Tengo que obedecer aunque esté furioso: “Cascaret, Falconeris, Ratón, vamos para el refugio: hay que construirlo otra vez”.

Ya algunos laboran en el sitio. A Papo el sudor se le recrea entre la piel que el Sol ha ido regalando a la espalda. Las palas son usadas por manos no tan hábiles. A Ratón y a mí nos toca: duro desde el inicio.

El Sol, el sudor; duelen las muñecas, las manos… Ratón se quita la camisa. Lo imito. Papo descansa tirado sobre la tierra; convierte sus rodillas en bongó e improvisa un guaguancó:

“Yo se lo dije a los jefes/que esto se iba a joder/que me hicieran a mí caso/para no volverlo a hacer. /Y, ya ven, se jodió (…)”.

Explotan carcajadas, son peligrosos aplausos. Mi disgusto se acerca al de Papo y deseos traigo de inventar una cancioncita parecida.

¡Coño, no puedo! Me nombraron responsable de propaganda de los zapadores y correo de la unidad, los jefes confían en mí, la UJC me mandó a fajar para acá, soy el brazo derecho del comisario, bajo mi mando están los jóvenes militantes…

Tampoco puedo chotearme: si me comporto como una fiera para justificar lo mal hecho, los compañeros perderían su confianza en mí. Y no soy demagogo o, peor, comebolas. Nadie puede ocultar la mala dirección de este refugio.

Callo, observo, sigo utilizando el pico mientras espero la oportunidad. Cascaret y Falconeris nos relevan. Me siento al lado del cantador… “Oye, Papo…”. No me permite seguir: “Ya sé, comunista, ya sé…Vienes a sermonearme y con razón. No soy un tipo de última hora, solo que me gustan muchísimo las mujeres y los tragos y, a veces, me pierdo un poco por ahí.

“Me vas a descargar por el guaguancó… Comprendo todo eso de la disciplina militar: ¡ay!, compréndeme, si no canto, me ahogo”.

“¿Y si lo jefes te oyen?”. “Me jeringo”, me responde.

“No quiero que te ocurra. No resuelves nada con eso, te parten y, luego, informe para tu centro de trabajo y ya tú sabes… Eres de los buenos. Con canciones así me formas líos con los indisciplinados”.

Cortamos la conversación: llega el capitán. Le quita el pico a Cascaret, comienza a batirse. De pronto, para y le da los anteojos a uno de los combatientes. “Compañero capitán, ¿puedo mirar por ellos?”.

El interpelado aprueba con un gesto. Sigue picando con fuerza no libre de rabia. Papo y yo nos acercamos al grupo que se pasa los anteojos. En mis manos, miro hacia la izquierda: la carretera, varias casas pequeñas, las palmas. Ya los usa Papo. Pronto los entrega.

“Dale, blanco, vamos a terminar rápido esto para irnos a pugilatear algo por la cocina”. Levanta una pala. Sonrisa distinta le festeja hasta la mirada cuando vuelve al combate. Me olvido de los turnos y del cansancio, agarro un pico y uno golpes a los del capitán.

*Nota: Tomado del libro Crónica por un crisis, de Víctor Joaquín Ortega Izquierdo, que obtuvo el primer premio del Concurso 13 de Marzo de testimonio en 1986.

