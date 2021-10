Desestiman liberación del espirituano Pedro Álvarez para jugar con Industriales

El comisionado provincial de béisbol en Sancti Spíritus, Nelson Ventura, desestimó la solicitud de liberación del serpentinero Pedro Álvarez, quien recibió la propuesta de jugar con Industriales en la próxima temporada nacional.



Según reseña una entrevista publicada por el sitio digital del periódico Escambray, el lanzador derecho manifestó a la periodista Elsa Ramos, que el comisionado le informó que debía esperar dos años para jugar con otro equipo.



“Pensé que estaba libre, porque había pedido la baja, pero ahora el comisionado provincial me dijo que tenía que esperar dos años y quizás en un año presentaba la carta otra vez y quizás me daban la baja en dependencia de mi comportamiento”, dijo el atleta.



El “fogoso” lanzador asegura que no entiende por qué. “No he hecho nada, he hecho todo con el Inder (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación)”, afirmó a la periodista yayabera. Pero la decisión parece clara. “Solo estoy esperando un sí de Sancti Spíritus para poder ser parte del equipo Industriales”.



Álvarez, de 26 años, había renunciado meses atrás a integrar la nómina espirituana por diferencias con la dirección del equipo, “pero al presentarse la oportunidad en otro equipo yo quise seguir jugando solo por seguir mi carrera que es lo que siempre he hecho”.



La posible inclusión de Álvarez en el róster de los Leones sería de gran ayuda para la nave Azul, que sufrió en semanas recientes la baja de su principal abridor Bryan Chi, quien no retornó a Cuba después de su participación en la Copa Mundial sub.23 años, celebrada en Sonora, México.



En ocho Series Nacionales, todas jugadas con los Gallos espirituanos, Álvarez exhibe balance de 23 victorias, 32 derrotas, 11 juegos salvados y efectividad de 4,51.



Su mejor temporada en los clásicos nacionales fue la 58 Serie Nacional cuando conquistó 10 victorias y solo encajó tres derrotas, lo que le valió para incluirse en el equipo Cuba a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



En la Serie 59 jugó como refuerzo de Industriales en la segunda fase de la campaña y en la postemporada, pero su rendimiento fue discreto al solo conseguir una victoria y cuatro derrotas, con tres juegos salvados.