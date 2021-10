Debut exitoso de Valencia y Jasiel Rivero en la Eurocup (+Videos)

El Valencia Basket del basquetbolista habanero Jasiel Rivero tuvo un debut triunfal este martes en la Eurocup al superar 92×82 al Promitheas Patras, de Grecia, en duelo correspondiente al grupo B, disputado en el Pabellón Fonteta de San Luis.



Los discípulos de Joan Peñarroya estuvieron siempre delante en el marcador y dominaron tres de los cuatro cuartos del partido, apoyados en una gran labor ofensiva del francés Louis Labeyrie, quien comandó el ataque con 23 puntos.



El galo, que consiguió una valoración de 25, fue secundado por el local Josep Puerto y el cubano Rivero, quienes aportaron ambos 12 unidades.



El capitalino, que fue el segundo jugador que más tiempo permaneció sobre la cancha con 27 minutos, exhibió gran efectividad en los tiros desde el perímetro con cuatro canastas de seis posibles, además de cobrar cuatro libres en seis intentos.

En su tercer partido oficial con el Valencia, Rivero atrapó de siete rebotes, cinco de ellos defensivos, y obtuvo una valoración de 19, la segunda mejor del equipo, solo superado por el francés Labeyrie.



El equipo taronja dominó el primer cuarto por 28×24 e igualó el segundo a 19 para llevarse la primera mitad 47×43. Luego del descanso el equipo ibérico se impuso en los dos segmentos finales 22×20 y 23×19 para el marcador final de 92×82



En la Eurocup participan 20 clubes de baloncesto de Europa, repartidos en dos grupos de 10 elencos cada uno.



La fase clasificatoria, de la cual emergen los ocho mejores a octavos de final, transcurrirá durante 18 jornadas desde este 19 de octubre y hasta el 6 de abril de 2022, y los play off, siempre a partido único, iniciarán los días 19 y 20 de abril.



El próximo choque del Valencia Basket será como visitante el próximo día 27 ante el Budućnost Podgorica, de Montenegro.

Jasiel Rivero is a wall hard to get by 🧱@valenciabasket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/luptN6H8yd

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 19, 2021