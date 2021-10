El béisbol, una pasión que debemos preservar

El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego son resignificados de una época a otra o de una generación a las siguientes.



Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, mediante un proceso o cuando alguien -individuo o colectividad-, afirma su nueva condición.



Ese significado permite, sin duda, entender la narrativa acerca de la declaración del béisbol como Patrimonio Cultural de la Nacion en Cuba.



La historia que sitúa al béisbol en la génesis de este archipiélago data de los primeros pobladores, pueblos indígenas, sobre todo taínos que desarrollaban un juego llamado batos. Las crónicas de los colonizadores españoles dan fe de esta práctica.



Vinculado indisolublemente al desarrollo social antillano, historiadores afirman que fueron los hermanos Carlos y Teodoro Zaldo, Nemesio Guilló y Francisco Saavedra, entre otros, estudiantes de universidades estadounidenses los que extendieron la práctica y el conocimiento de los implementos deportivos en la nación caribeña, de manera semiclandestina, pero muy atractiva para los jovenes del siglo XIX.



Sin embargo, el inicio conocido y documentado es el encuentro beisbolero realizado entrr los equipos La Habana y Matanzas, el 27 de diciembre de 1874, en el sitio conocido como Palmar del Junco.



Crónicas del diario El Artista narran el encuentro, primer juego de lo que más tarde se convirtió en el principal pasatiempo nacional.



También los mambises practicaron béisbol y el ejemplo más claro resulta Emilio Sabourín, quien jugó en el mítico partido del Palmar de Junco y quien fuera víctima del colonialismo español.



Tanta es la historia del béisbol cubano. que de esta tierra salió el primer pelotero latinoamericano en jugar en las Grandes Ligas de Estados Unidos, el mítico Esteban Bellán.



Textos históricos precisan que el primer campeonato de béisbol en Cuba, entre los años 1878-1879, concluyó con la victoria del club Habana, uno de los tantos que nacieron como el circuito profesional de la capital cubana ennlas primeras decadas del siglo XX, entre ellos Unión Atlética Amateury, Almendares y Cuban Sugar Kings.

A principios del siglo XX, el béisbol fue un símbolo de patriotismo, sobre todo en las llamadas Series Americanas, cuando equipos de Grandes Ligas enfrentaban a conjuntos cubanos, juegos en los que resaltó José de la Caridad Méndez como figura y símbolo del antimperialismo, sobre todo por el sentimiento antiamericano que existía debido a las intervención yanqui en Cuba. Eso no impidió que Méndez fuese exaltado en Cooperstown, sede el Salón de la Fama del Béisbol estaounidense, tras decisión del comité de las ligas negras.



Un evento imprescindible para hablar de la pelota en Cuba son las primeras Series Nacionales y su impacto en el béisbol cubano actual, tema que amerita otros comentarios.



La historia ubica a este deporte en la sangrr de generaciones de cubanos, en el arraigo de quienes vivieron, soñaron y vitorearon a grandes figuras como Adolfo Luque, Martín Dihigo, Armando Capiró, Rey Vicente Anglada o de forma más reciente a Germán Mesa o Carlos Tabares, entre muchos otros que han enaltecido el deporte de las bolas y los strikes.



También es verdad que durante ese proceso el béisbol se convirtió en una práctica social, pues era muy común ver en cualquier barrio, en cualquier esquina, en cualquier pueblo rural a los más pequeños de casa y a los no tanto, lo mismo con pelotas, con tapitas de pomo, con chapitas y un palo jugando a los strikes y los jonrones.



Común se hizo ver estadios repletos de personas ansiosas por ser partícipes de la discusión de la corona entre Santiago de Cuba e Industriales. ¡Qué tiempos aquellos!



En Cuba se ha vibrado al son de la pelota, pero no solo de historia y se puede vivir, sin demiritar a todo lo que marcó pauta y sembró el camino.



Si bien la trascendencia del béisbol merece la proclamación, también es menester cuidar el presente de este deporte, sobre todo en lo referido a la transmisión de valores, resignificaciones y prácticas sociales.



En medio de una crisis sanitaria como el coronavirus y conocidas carencias económicas se proclama al béisbol patrimonio cultural. Y quizás no exista mejor momento para ello, pues para nada se debe perder esa pasión por la pelota, disciplina que nos identifica y forma parte de la idiosincrasia antillana.



Se quedan muchos sucesos y nombres sin mencionar. El béisbol es tradición histórica vinculada a cada uno de los procesos de formación de la conciencia y el carácter de lo popular y lo cubano.



Por todo ello urge preservarlo y mantenerlo vivo en el corazón del pueblo. El esfuerzo debe ir acompañado de nuevas estrategias y formas de rescatar lo que se haya perdido. La pelota está, cual árbol frondoso, sembrado en las esencias del país, y espera porque se le continúe regando para fortalecer sus raíces y dar jugosos frutos.